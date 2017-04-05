Большегрузному транспорту запретили портить дороги НСО

Решение об ограничении движения транспортных средств с нагрузкой на ось не более пяти тонн принято министерством транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, исходя из текущего состояния автомобильных дорог региона и ограничений, принятых сопредельными субъектами РФ в Сибирском федеральном округе.

«Введение временного весеннего ограничения движения грузового транспорта связано с необходимостью сохранения дорожного полотна, — сказал Евгений Раков. — Использование автомобильных дорог с нагрузкой, превышающей их несущую способность, приводит к их разрушению. Это потребует как дополнительных затрат на восстановление вызванных разрушений автодорог, так и затрат пользователей автодорог на восстановление самих транспортных средств при их эксплуатации по дорогам, имеющим разрушения. Кроме того, от возможных разрушений значительно снижается безопасность дорожного движения ввиду того, что преобладающими пользователями автомобильных дорог являются владельцы легковых транспортных средств с низким клиренсом».

Евгений Раков напомнил, что средняя масса современных автомобилей значительно возросла. Если в 1970-е годы полная масса, к примеру, грузового автомобиля «Камаз» составляла порядка 17 тонн, то сегодня возросло количество грузового автомобильного транспорта с полной массой до 60 тонн.

По данным пресс-службы правительства Новосибирской области, «тяжелый транспорт серьезно влияет на состояние дорожного полотна, особенно в весенний период, когда нарушается водно-тепловой баланс рабочего слоя земляного полотна».

Напомним, что временные ограничения являются ежегодными, предсказуемыми (в течение последних пяти лет ограничение на ось составляет пять тонн) и не являются неожиданными для хозяйствующих субъектов. При организации работ строительные организации имеют возможность сделать предварительную заготовку требуемых строительных материалов.

Весеннее ограничение не касается тех транспортных средств, которые перевозят пищевые продукты, животных, лекарственные препараты, бензин, топливо, семенной фонд, удобрения, корма для животных, уголь, почту и почтовые грузы. Кроме того, по дорогам области в период действия ограничения смогут передвигаться транспортные средства с грузом или без груза с нагрузкой на ось более пяти тонн, получившие специальное разрешение, выдаваемое ГКУ «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области».

На период весеннего временного ограничения движения транспортных средств по автодорогам ГКУ ТУАД будут установлены дорожные знаки «Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства». Схемы расстановки дорожных знаков будут согласованы с УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области.

Ограничения коснулись и дорог областного центра. В Новосибирске с 17 апреля по 16 мая 2017 года на автодорогах общего пользования местного значения, относящихся к собственности города, также вводится временное весеннее ограничение транспортных средств с грузом и без груза — с нагрузкой на ось более 6 тонн.