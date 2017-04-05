Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из «Маски-шоу» Сергей Олех
90-летний британец сменил пол
СМИ: в Москве убит глава управления МВД
Жена Игоря Крутого показала младшую дочь
СМИ: Бывший муж Ольги Бузовой снова женится (фото)
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми
41-летняя многодетная мама ждет 20-го ребенка
В России готовят «гаражную амнистию»
В Москве будет ликвидирован застройщик крупного ЖК
СМИ: в интернет попали обнаженные снимки Ковальчук и Чумакова
Боевики наводят порядок в Киеве по указу Кличко
Кейт Миддлтон и принц перестали выходить в свет вместе
Фото Высоцкой и Кончаловского произвело фурор в Сети
Выжившая в теракте женщина рассказала, что ее спасло
Женщина пыталась сказать об угрозе взрыва в СПб
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
9Индуистский Новый год
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
9В тени стены
13:29 (мск), источник: VN.ru

Большегрузному транспорту запретили портить дороги НСО

В Новосибирской области с 17 апреля до 16 мая 2017 года вводится временное ограничение движения большегрузного транспорта. Об этом сообщил и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства регионального правительства Евгений Раков во время встречи с журналистами.

Решение об ограничении движения транспортных средств с нагрузкой на ось не более пяти тонн принято министерством транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, исходя из текущего состояния автомобильных дорог региона и ограничений, принятых сопредельными субъектами РФ в Сибирском федеральном округе.

«Введение временного весеннего ограничения движения грузового транспорта связано с необходимостью сохранения дорожного полотна, — сказал Евгений Раков. — Использование автомобильных дорог с нагрузкой, превышающей их несущую способность, приводит к их разрушению. Это потребует как дополнительных затрат на восстановление вызванных разрушений автодорог, так и затрат пользователей автодорог на восстановление самих транспортных средств при их эксплуатации по дорогам, имеющим разрушения. Кроме того, от возможных разрушений значительно снижается безопасность дорожного движения ввиду того, что преобладающими пользователями автомобильных дорог являются владельцы легковых транспортных средств с низким клиренсом».

Евгений Раков напомнил, что средняя масса современных автомобилей значительно возросла. Если в 1970-е годы полная масса, к примеру, грузового автомобиля «Камаз» составляла порядка 17 тонн, то сегодня возросло количество грузового автомобильного транспорта с полной массой до 60 тонн.

По данным пресс-службы правительства Новосибирской области, «тяжелый транспорт серьезно влияет на состояние дорожного полотна, особенно в весенний период, когда нарушается водно-тепловой баланс рабочего слоя земляного полотна».

Напомним, что временные ограничения являются ежегодными, предсказуемыми (в течение последних пяти лет ограничение на ось составляет пять тонн) и не являются неожиданными для хозяйствующих субъектов. При организации работ строительные организации имеют возможность сделать предварительную заготовку требуемых строительных материалов.

Весеннее ограничение не касается тех транспортных средств, которые перевозят пищевые продукты, животных, лекарственные препараты, бензин, топливо, семенной фонд, удобрения, корма для животных, уголь, почту и почтовые грузы. Кроме того, по дорогам области в период действия ограничения смогут передвигаться транспортные средства с грузом или без груза с нагрузкой на ось более пяти тонн, получившие специальное разрешение, выдаваемое ГКУ «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области».

На период весеннего временного ограничения движения транспортных средств по автодорогам ГКУ ТУАД будут установлены дорожные знаки «Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства». Схемы расстановки дорожных знаков будут согласованы с УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области.

Ограничения коснулись и дорог областного центра. В Новосибирске с 17 апреля по 16 мая 2017 года на автодорогах общего пользования местного значения, относящихся к собственности города, также вводится временное весеннее ограничение транспортных средств с грузом и без груза — с нагрузкой на ось более 6 тонн.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Покорители перевала Дятлова посетили Новосибирск
СК раскрыл подробности расследования теракта в Санкт-Петербурге
Мария Гайдар стала советником Петра Порошенко
В Петербурге задержаны предполагаемые вербовщики ИГ
Госдума наделила ФСО новыми полномочиями
Греф назвал приватизацию вопросом национальной безопасности
На Украине из-за нехватки угля остановилась Трипольская ТЭС
Медиков могут обязать раскрывать страховщикам врачебную тайну
Спорт
РФПЛ хочет временно сократить количество команд Соревнования в элитном дивизионе российского футбола с 1998 года проводятся между 16 командами
Авто
Ввоз секонд-хенда в Россию: чиновники устроили новую проблему Жители Владивостока столкнулись с очередной трудностью при попытке зарегистрировать ввезенные иномарки
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Светлана Ходченкова стала роковой брюнеткой для новой роли Для участия в новом крупном проекте актриса решилась на кардинальные перемены во внешности и поразила подписчиков своего аккаунта в Instagram первым фото в образе
Недвижимость
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
В Петербурге проложат первую ветку открытого метро
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
В Петербурге начнут строить площадки для выгула собак
Леди
Карго, гаучо, чиносы и другие альтернативы джинсам Если юбки и платья не вписываются в ваш образ жизни, предлагаем сразу семь альтернативных вариантов джинсам
Дети
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми Фигуристика поделилась на своей странице в Instagram снимком редкого момента, когда все ее дети и дети ее супруга, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, собрались вместе.
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь