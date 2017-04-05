В Челябинске министр и пресс-секретарь губернатора стали «диктаторами»

Среди них министр культуры области Алексей Бетехтин, начальник управления пресс-службы и информации правительства Челябинской области, пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин, директор Камерного театра Илья Коломейский, ведущая телеканала «Россия 1», участница шоу на ТНТ, поэт, режиссер, актриса.

Дмитрий Федечкин станет «диктатором» на мультимедийной площадке в информационном центре по атомной энергии. Алексей Бетехтин и Илья Коломейский выступят на площадках публичной библиотеки, рассказала пресс-секретарь министра Виктория Олиферчук. На этой же площадке выступит филолог Елизавета Ращектаева, уточнили организаторы.

Кандидаты прошли подобный инструктаж, прорепетировали с текстом прошлого года. «Интонационно нужно обозначить все знаки препинания, а это не так уж просто — двоеточие, точка с запятой требуют понижения интонации, но нюансы разные, — отмечает Алексей Бетехтин. По его мнению, «диктаторство» — это ответственное дело и от диктующего во многом зависит, насколько успешно участники справятся с заданием.

Илья Коломейский уверен, что ему при диктовке текста пригодятся знакомые приемы дыхательной гимнастики, упражнения по разминке речевого аппарата. Камерный театр Челябинска подарит всем отличникам пригласительные билеты на лучшие спектакли.

На площадках городских библиотек диктовать тексты также будут режиссер-постановщик Челябинского театра драмы им. Наума Орлова и главный режиссер Челябинского молодежного театра Михаил Филимонов (в библиотеке № 22 имени Мамина-Сибиряка), актриса театра-студии «Манекен» Ольга Александрова (в библиотеке № 26 им. Татьяничевой), поэт, лауреат Большой Независимой поэтической премии «П», городской премии «Золотая лира» в номинации «Литературное творчество» Янис Грантс (в библиотеке № 32 имени Горького, расположенной в здании кинотеатр «Кировец»), участница шоу «Холостяк» на телеканале ТНТ, колясочница и филолог Ксения Слащева (Челябинская областная юношеская библиотека).

Как рассказали агентству в управлении молодежной политики, в библиотеке для слепых и слабовидящих текст диктанта будут читать журналист, ведущая телеканала «Россия 1» Дарья Блинова и поэт, драматург, лауреат литературных и театральных премий Константин Рубинский.

На площадке Русско-британского института управления участники акции текст зачитает ректор Наталья Фролова, в Южно-Уральский институт управления и экономики — ректор этого вуза Анатолий Молодчик.

Написать диктант можно 8 апреля в 13 часов на любой выбранной площадке. На ряде площадок регистрация является обязательным условием. Подробная информация и адреса всех площадок указаны на сайте проекта.