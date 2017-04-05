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16:34 (мск), источник: РИАЦ

Минобрнауки России согласовало три кандидатуры на должность ректора ВГСПУ

Аттестационная комиссия Министерства образования и науки РФ согласовала кандидатуры на должность ректора Волгоградского социально-педагогического университета.

Этот вопрос рассматривался на очередном заседании ученого совета ВГСПУ, которому предстояло утвердить согласованный список.

В итоге утверждены были следующие кандидатуры:

— Жадаев Юрий Анатольевич, проректор по учебной работе ФГБОУ ВО «ВГСПУ», заведующий кафедрой технологии, туризма и сервиса, кандидат педагогических наук, доцент;.

— Зайцев Владимир Васильевич, проректор по научной работе ФГБОУ ВО «ВГСПУ», заведующий кафедрой теории и методики начального образования, доктор педагогических наук, профессор;.

— Коротков Александр Михайлович, ректор государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Волгоградская государственная академия последипломного образования», профессор кафедры физики, методики преподавания физики и математики, ИКТ ФГБОУ ВО «ВГСПУ», доктор педагогических наук, профессор.

Также на ученом совете была предложена дата проведения конференции по выборам ректора университета — 20 апреля 2017 г. Теперь это решение должно согласовать Министерство образования и науки РФ.

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