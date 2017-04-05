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12:27 (мск), источник: АиФ Самара

Мэрия Тольятти сносит незаконно построенный на ул. 40 лет Победы автосервис

В Тольятти собственник автосервиса, построив его на самозахваченной земле, отказался добровольно снести здание.

Суд Автозаводского района предоставил мэрии Тольятти право снести незаконный автосервис, находящийся в черте города, понесенные расходы лягут на владельца строения, который отказался это сделать добровольно, сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области.

Ранее мэрия Тольятти обращалась в суд с требованием обязать гражданина М. снести расположенный на улице 40 лет Победы автосервис, незаконно построенный на не принадлежащей мужчине земле. Суд удовлетворил требование городских властей, на основании чего в отделе судебных приставов Автозаводского района было возбуждено исполнительное производство, обязывающее собственника здания выполнить судебное решение. Вызванный на прием к судебному приставу-исполнителю владелец строения сообщил, что объект он продал, однако подтверждающие его слова документы предоставить не смог.

Так как собственник автосервиса не предпринял никаких мер к самостоятельному сносу, администрация Тольятти обратилась в Автозаводской районный суд с заявлением об изменении способа и порядка исполнения судебного решения. Рассмотрев заявление, суд предоставил мэрии право снести автосервис и взыскать с его владельца понесенные расходы.

К сносу здания приступили в последних числах марта.

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