На Урале работник парка уволен из-за забытых на колесе обозрения людей

«По результатам проверки уволен оператор “Колеса обозрения”, который остановил аттракцион и покинул территорию парка, когда в кабине на высоте оставалась женщина с ребенком», — рапортует сегодня пресс-служба Свердловской облпрокуратуры.

Установлено, что жительница Среднеуральска с малышом дошкольного возраста пришли в парк около девяти вечера, и отправились кататься на аттракционе. Когда оказались наверху, выяснилось, что оператор отключил механизм и ушел, а колесо остановилось в положении, которое лишило отдыхающих возможности спуститься на землю самостоятельно.

«Женщина позвонила в полицию, те, в свою очередь, вызвали также на подмогу спасателей МЧС. Когда экстренные службы прибыли на место ЧП, незадачливые посетители аттракциона уже были на земле: женщине удалось дозвониться до руководства парка по указанному на баннерах номеру телефона», — рассказала «РГ» официальный представитель региональной прокуратуры Марина Канатова.

Оператор за ненадлежащее выполнение трудовых обязанностей уволен, исполняющему директору организации, владеющей аттракционами, объявлен выговор.