На видео попал дрифтующий ростовчанин
В ночь с 4 на 5 апреля водитель дрифтовал на Театральной площади Ростова. Об этом сообщил очевидец в группу «Ростов-на-Дону | Главный» в соцсети.
В ночь с 4 на 5 апреля водитель дрифтовал на Театральной площади Ростова. Об этом сообщил очевидец в группу «Ростов-на-Дону | Главный» в соцсети.
На видео видно, как легковушка разгоняется на большой скорости, затем водитель дергает ручник, и машину начинает разворачивать. При этом встречный автомобиль пытается увернуться от удара.
К видео прилагается подпись: «Парень дернул ручник на скорости более 100 км/час».