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14:00 (мск), источник: Городской репортер

На видео попал дрифтующий ростовчанин

В ночь с 4 на 5 апреля водитель дрифтовал на Театральной площади Ростова. Об этом сообщил очевидец в группу «Ростов-на-Дону | Главный» в соцсети.

На видео видно, как легковушка разгоняется на большой скорости, затем водитель дергает ручник, и машину начинает разворачивать. При этом встречный автомобиль пытается увернуться от удара.

К видео прилагается подпись: «Парень дернул ручник на скорости более 100 км/час».

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