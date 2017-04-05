На видео попал дрифтующий ростовчанин

На видео видно, как легковушка разгоняется на большой скорости, затем водитель дергает ручник, и машину начинает разворачивать. При этом встречный автомобиль пытается увернуться от удара.

К видео прилагается подпись: «Парень дернул ручник на скорости более 100 км/час».