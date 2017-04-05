Сезон катания в Сочи завершится в апреле 2017 года

«Горнолыжный сезон завершится 23 апреля. Сейчас высота снежного покрова на отметке 1 тыс. 170 м над уровнем моря превышает 1 метр, на верхней точке комплекса составляет почти 4 метра», — рассказали в пресс-службе ГК «Роза Хутор».

С 10 апреля стоимость ски-пассов снизится.

Сезон катания продолжится на курорте «Горки Город». В зоне «Цирк-2» на хребте Аибга горнолыжный сезон планируют продлить до конца мая — середины июня.