«День позитива» для школьников пройдет в Воронеже 7 апреля

Молодежная акция «День позитива» пройдет во Дворце творчества детей и молодежи (площадь Детей, 1) с 15:00 до 17:30 пятницы, 7 апреля. Встреча со школьниками состоится для профилактики экстремизма и правонарушений несовершеннолетних, сообщила пресс-служба мэрии в среду, 5 апреля. Также цель организаторов — привлечь внимание к проблемам молодежи в интернете и популяризировать здоровый образ жизни.

По данным пресс-службы, на встречу придут около 300 учащихся. Акция пройдет в три этапа. Круглый стол «Интернет — “за” и “против”» состоится в малом зале Дворца творчества с 15:00 до 16:30. Участники обсудят темы: «Интернет-зависимость — вирус цифрового слабоумия», «Интернет — преступник», «Безопасность в интернете», «Дружба в сети — одиночество в сети», «Язык в интернете — прогресс или регресс?». На втором этапе (16.30 — 17.20) команды школьников пройдут по тематическим станциям в холле Дворца. Акция завершится танцевальным флешмобом «Мы — новое поколение!», который пройдет с 17:20 до 17:30.