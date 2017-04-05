Дом-музей Ленина посетил актер Евгений Миронов

Евгений Миронов исполняет роль Владимира Ульянова в многосерийной исторической драме «Меморандум Парвуса» режиссера Владимира Хотиненко. Актер уделяет большое внимание работе над ролью, искренне интересуется жизнью и деятельностью Владимира Ильича.
В Самаре Евгений Миронов посетил стационарную
Фильм «Меморандум Парвуса» рассказывает о теоретике марксизма, публицисте Александре Парвусе, статьями которого зачитывался Вдалимир Ленин.
Как говорит режиссер фильма, «…это история поезда, который привез Владимира Ильича Ленина на Финляндский вокзал, до и после…».
Выход проекта создатели приурочили к 100-летнему юбилею Октябрьской революции.