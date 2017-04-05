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14:07 (мск), источник: Volga News

Дом-музей Ленина посетил актер Евгений Миронов

Дом-музей Ленина 4 апреля посетил советский и российский актер театра и кино, народный артист России, дважды лауреат госпремии России Евгений Миронов, сообщила пресс-служба областного министерства культуры.

Евгений Миронов исполняет роль Владимира Ульянова в многосерийной исторической драме «Меморандум Парвуса» режиссера Владимира Хотиненко. Актер уделяет большое внимание работе над ролью, искренне интересуется жизнью и деятельностью Владимира Ильича.

В Самаре Евгений Миронов посетил стационарную мемориально-бытовую экспозицию «Квартира семьи Ульяновых в Самаре. 1890−1893 гг.». Заведующий Домом-музеем Образцова Майя Александровна провела экскурсию для почетного гостя.

Фильм «Меморандум Парвуса» рассказывает о теоретике марксизма, публицисте Александре Парвусе, статьями которого зачитывался Вдалимир Ленин.

Как говорит режиссер фильма, «…это история поезда, который привез Владимира Ильича Ленина на Финляндский вокзал, до и после…».

Выход проекта создатели приурочили к 100-летнему юбилею Октябрьской революции.

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