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13:25 (мск), источник: VN.ru

Африканец победил в конкурсе красоты в Новосибирске

В областном центре состоялся финал конкурса красоты и талантов «Мисс и Мистер СГУГиТ -2017», за победу в котором боролись 18 самых симпатичных студентов вуза. Впервые участие в конкурсе принял чернокожий студент из Нигерии Джефферсон Айдомонай.

— Мисс и Мистер СГУГиТ — это ежегодное мероприятие, в рамках которого девушки и парни нашего вуза получают возможность продемонстрировать красоту, эрудицию, творческий потенциал и побороться за громкий титул, — сообщила VN.ru организатор шоу Славяна Луневская. Победителей выбирало жюри, среди которого были специалисты известного модельного агентства «ТОР».

Самые красивые девушки и парни вуза после кастинга прошли курс практических занятий по направлениям: актерское мастерство, публичное выступление, хореография, ораторское искусство.

— По итогам всех этапов конкурса (визитка, дефиле, танцевальный номер и т. д.) победителями стали пятикурсник Владислав Залевский и студентка четвертого курса Алена Жоссен, — продолжает Славяна Луневская. — Именно они получили главный приз — путевку в Шерегеш.

Чернокожий студент из Нигерии Джефферсон Айдомонай достойно выступил в конкурсе и завоевал титул II Вице-Мистер СГУГиТ-2017. Известно, что Джефферсону 27 лет и в вузе он обучается по спецпрограмме.

Источник: VN.ru

— Он еще плохо говорит по-русски, обходится несколькими словами и выражениями, но это ему не мешает находить друзей и быть в центре внимания, — добавила организатор конкурса.

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