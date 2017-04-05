Африканец победил в конкурсе красоты в Новосибирске

— Мисс и Мистер СГУГиТ — это ежегодное мероприятие, в рамках которого девушки и парни нашего вуза получают возможность продемонстрировать красоту, эрудицию, творческий потенциал и побороться за громкий титул, — сообщила VN.ru организатор шоу Славяна Луневская. Победителей выбирало жюри, среди которого были специалисты известного модельного агентства «ТОР».

Самые красивые девушки и парни вуза после кастинга прошли курс практических занятий по направлениям: актерское мастерство, публичное выступление, хореография, ораторское искусство.

— По итогам всех этапов конкурса (визитка, дефиле, танцевальный номер и т. д. ) победителями стали пятикурсник Владислав Залевский и студентка четвертого курса Алена Жоссен, — продолжает Славяна Луневская. — Именно они получили главный приз — путевку в Шерегеш.