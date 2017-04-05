В Башкирии судебные приставы начали применять против должников автодозвон

На мобильные телефонные номера, которые числятся за неплательщиками, отправляются голосовые сообщения установленного формата с информацией о наличии у них задолженности, с указанием адреса и номера телефона структурного подразделения Управления, в который им необходимо обратиться для получения более полной информации о долге. Система информирует о необходимости проверить себя в Банке данных исполнительных производств и Едином портале государственных услуг.
«Игнорировать телефонное оповещение не следует, поскольку тогда в отношении должников будут применены меры принудительного исполнения, такие как обращение взыскания на имущество должника, в том числе денежные средства, обращение взыскания на имущественные права и иные меры, предусмотренные Федеральным законом об исполнительном производстве. Так, например, судебные приставы Нефтекамского межрайонного отдела вынесли около 1,5 тысячи постановлений о запрете на выезд за пределы России», — сказал начальник Нефтекамского межрайонного отдела судебных приставов Рустам Ахметшин.
«Мы информируем должников только путем автодозвона, не рассылаем текстовых сообщений, — пояснил на пресс-конференции руководитель УФССП России по РБ Ильнур Махмутов. — Это связано с тем, что в последнее время резко выросло количество фактов мошенничества посредством мобильной связи. В частности, абоненты получают различные ссылки на вредоносные программы, а затем с их банковских счетов, привязанных к телефонному номеру, пропадают деньги. Поэтому если вам пришло текстовое сообщение, знайте, что это мошенники».