В Башкирии судебные приставы начали применять против должников автодозвон

На мобильные телефонные номера, которые числятся за неплательщиками, отправляются голосовые сообщения установленного формата с информацией о наличии у них задолженности, с указанием адреса и номера телефона структурного подразделения Управления, в который им необходимо обратиться для получения более полной информации о долге. Система информирует о необходимости проверить себя в Банке данных исполнительных производств и Едином портале государственных услуг.

«Игнорировать телефонное оповещение не следует, поскольку тогда в отношении должников будут применены меры принудительного исполнения, такие как обращение взыскания на имущество должника, в том числе денежные средства, обращение взыскания на имущественные права и иные меры, предусмотренные Федеральным законом об исполнительном производстве. Так, например, судебные приставы Нефтекамского межрайонного отдела вынесли около 1,5 тысячи постановлений о запрете на выезд за пределы России», — сказал начальник Нефтекамского межрайонного отдела судебных приставов Рустам Ахметшин.