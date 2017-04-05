Стали известны даты проведения Республиканского праздника курая им. Гаты Сулейманова

Задачи праздника — выявление талантливых кураистов; приобщение молодежи к башкирскому инструментальному фольклору; пропаганда лучших народных исполнительских традиций игры на курае; раскрытие новых возможностей курая для профессиональных исполнителей и коллективов и смешанных исполнительских составов. В программе праздника: конкурс среди самодеятельных и профессиональных кураистов — солистов и ансамблей; семинар, творческая лаборатория для исполнителей и ансамблей кураистов; гала-концерт победителей конкурса и гостей праздника.

В конкурсе принимают участие профессиональные и самодеятельные исполнители и ансамбли кураистов. Главное условие — музыкант должен уметь исполнять и рассказывать историю 100 башкирских народных песен, список которых имеется в положении.