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13:19 (мск), источник: ИА Башинформ

Стали известны даты проведения Республиканского праздника курая им. Гаты Сулейманова

УФА, 5 апр 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. В городе Октябрьском 19—20 мая пройдет Республиканский праздник курая им. Гаты Сулейманова. Он будет посвящен 105-летию со дня рождения прославленного музыканта и педагога.

Задачи праздника — выявление талантливых кураистов; приобщение молодежи к башкирскому инструментальному фольклору; пропаганда лучших народных исполнительских традиций игры на курае; раскрытие новых возможностей курая для профессиональных исполнителей и коллективов и смешанных исполнительских составов. В программе праздника: конкурс среди самодеятельных и профессиональных кураистов — солистов и ансамблей; семинар, творческая лаборатория для исполнителей и ансамблей кураистов; гала-концерт победителей конкурса и гостей праздника.

В конкурсе принимают участие профессиональные и самодеятельные исполнители и ансамбли кураистов. Главное условие — музыкант должен уметь исполнять и рассказывать историю 100 башкирских народных песен, список которых имеется в положении.

Контактный телефон: 8 (347) 289−65−50.

Комментарии
1
Gi
Ну слава Богу, удивительно ёмкое и архиважное мероприятие!
Теперь то жить намного лучше и веселее станет..
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