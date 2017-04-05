Воронежцев пригласили на субботник в Дивногорье
Участников ждет экскурсия по макету Хазарской крепости.
Участников ждет экскурсия по макету Хазарской крепости.
Сотрудники
Добровольцы услышат интересные факты о природе и истории Дивногорья, а после окончания работ участников ждет экскурсия по макету Хазарской крепости
В субботнике будет участвовать международная волонтерская организация «Интеракция». Активисты с сотрудниками музея и добровольцами проведут генеральную уборку территории и вывезут сушняк из лесополосы. Протяженность маршрута для уборки — 2 км. Во время перерыва желающие могут пообедать в кафе.
Субботник пройдет в рамках международной акции «Марш парков», посвященной столетию Заповедной системы России.
Схему проезда до Дивногорья можно увидеть на сайте заповедника.