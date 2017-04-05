Воронежцев пригласили на субботник в Дивногорье

Сотрудники музея-заповедника Дивногорье пригласили воронежцев на субботник 22 апреля. Объявление появилось на сайте заповедника во вторник, 4 апреля.

Добровольцы услышат интересные факты о природе и истории Дивногорья, а после окончания работ участников ждет экскурсия по макету Хазарской крепости IX—X в еков. Также волонтерам покажут фильмы о природе Дивногорья.

В субботнике будет участвовать международная волонтерская организация «Интеракция». Активисты с сотрудниками музея и добровольцами проведут генеральную уборку территории и вывезут сушняк из лесополосы. Протяженность маршрута для уборки — 2 км. Во время перерыва желающие могут пообедать в кафе.

Субботник пройдет в рамках международной акции «Марш парков», посвященной столетию Заповедной системы России.

Схему проезда до Дивногорья можно увидеть на сайте заповедника.