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13:17 (мск), источник: VN.ru

Жертву якутского ДТП спасли специалисты клиники Мешалкина

Травмы пострадавшей в ДТП жительницы Якутии оказались настолько серьезными, что спасти ее жизнь и здоровье смогли только в новосибирском медицинском центре имени Е. Н. Мешалкина. Специалисты клиники сначала проконсультировали якутских коллег по видеосвязи, а потом перевезли пациентку к себе, сообщает пресс-служба СФБМИЦ.

32-летняя Вилена Готовцева попала в ДТП, когда возвращалась с работы на такси. Водитель не справился с управлением и врезался в столб. Пострадавшая провела несколько недель в реанимации со множественными переломами бедер, сломанными костями таза, внутренними разрывами органов и надрывом аорты с формированием аневризмы.

За это время якутские врачи выявили у нее высокий риск кровоизлияния аневризмы аорты. Они обратились за помощью в клинику Мешалкина и совместно с новосибирскими специалистами решили после стабилизации состояния пациентки перевезти ее в Новосибирск.

«Самое тяжелое время было в реанимации после комы, когда начала осознавать, что случилось. Будет все со мной хорошо или нет, буду ли я вообще жить. Врачи говорили, что аорта у меня непредсказуемая: в любой момент может разорваться. В новосибирской клинике почувствовала себя лучше, сразу появилась какая-то уверенность и надежда», — рассказала VN.ru о страшных минутах своей жизни жительница Якутии.

Доктора из клиники Мешалкина не подвели ожидания Вилены — они провели малотравматичное протезирование поврежденного участка аорты. Процедура длилась полтора часа, в итоге протез изолировал поврежденный участок аорты из кровотока. Сейчас пациентке предстоит долгое восстановление, но риска для жизни больше нет. В Якутске Вилену ждет пятилетняя дочь.

Клиника имени Мешалкина известна своими специалистами не только по всей России, но и за рубежом. В феврале новосибирские кардиохирурги провели успешную трансплантацию сердца дальнобойщику из Рубцовска. «Мотор заменили, и можно вновь отправляться в путь», — поблагодарил своих спасителей Андрей Владимирович.

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