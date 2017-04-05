Жертву якутского ДТП спасли специалисты клиники Мешалкина

32-летняя Вилена Готовцева попала в ДТП, когда возвращалась с работы на такси. Водитель не справился с управлением и врезался в столб. Пострадавшая провела несколько недель в реанимации со множественными переломами бедер, сломанными костями таза, внутренними разрывами органов и надрывом аорты с формированием аневризмы.

За это время якутские врачи выявили у нее высокий риск кровоизлияния аневризмы аорты. Они обратились за помощью в клинику Мешалкина и совместно с новосибирскими специалистами решили после стабилизации состояния пациентки перевезти ее в Новосибирск.

«Самое тяжелое время было в реанимации после комы, когда начала осознавать, что случилось. Будет все со мной хорошо или нет, буду ли я вообще жить. Врачи говорили, что аорта у меня непредсказуемая: в любой момент может разорваться. В новосибирской клинике почувствовала себя лучше, сразу появилась какая-то уверенность и надежда», — рассказала VN.ru о страшных минутах своей жизни жительница Якутии.

Доктора из клиники Мешалкина не подвели ожидания Вилены — они провели малотравматичное протезирование поврежденного участка аорты. Процедура длилась полтора часа, в итоге протез изолировал поврежденный участок аорты из кровотока. Сейчас пациентке предстоит долгое восстановление, но риска для жизни больше нет. В Якутске Вилену ждет пятилетняя дочь.

Клиника имени Мешалкина известна своими специалистами не только по всей России, но и за рубежом. В феврале новосибирские кардиохирурги провели успешную трансплантацию сердца дальнобойщику из Рубцовска. «Мотор заменили, и можно вновь отправляться в путь», — поблагодарил своих спасителей Андрей Владимирович.