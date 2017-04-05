Остров в Баренцевом море назовут в честь одного из лагерей «Артека»

Открытие было сделано в ходе проектной работы по наблюдению за ледником Визе весной 2016 года юными участниками межрегиональной проектной группы под научным руководством официального оператора международной космической смены Алексея Кучейко.

«Остров появился в результате быстрого таяния и разрушения ледника Визе. Авторы представили данные о своем открытии на рассмотрение ученых Института географии РАН и МГУ им. М. В. Ломоносова, а также в Русское географическое общество и Росреестр», — говорится в сообщении.

Участница проектной группы, школьница Валерия Саенко (г. Химки), рассказала о своем открытии на встрече с космонавтами Героем России Романом Романенко и руководителем Европейского центра подготовки астронавтов Франком де Винне.

«Я развиваю свой проект дальше, продолжаю отслеживать по спутниковым снимкам новый остров, открытый нами в прошлую космическую смену в «Артеке». Сейчас на острове показались коренные породы, которые доказывают, что это именно остров, а не айсберг, отколовшийся от ледника. Мы предложили назвать его «Хрустальный» — в честь нашего любимого лагеря в «Артеке», — отметила она.

Научный руководитель юных исследователей, специалист в области дистанционного зондирования Земли Алексей Кучейко подтвердил информацию об открытии.

«Действительно, в прошлую смену ребята в рамках своего проекта смогли доказать, что это остров, а не ледник. Открытие стало возможным благодаря использованию новых технологий оперативной радиолокационной съемки, которые позволяют получать изображения вне зависимости от облачности и условий освещенности даже полярной зимой», — заверил специалист, пояснив, что новые острова появляются в результате сейсмических событий (извержений, землетрясений) и таяния ледников.