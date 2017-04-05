В Никитском ботсаду занялись производством оливкового масла

«Мы высадили в этом году новую маслиновую рощу на границах парка “Монтедор”. Там был участок, который не использовался — лет восемь назад сгорел. Нам удалось это все расчистить, сделать новые террасы. И мы посадили в этом году новые маслиновые деревья», — рассказал он.

Директор ботсада отметил, что сотрудники учреждения считают маслины «своим стратегическим продуктом».

«Мы делаем прекрасные оливки (вы об этом знаете) и начнем — уже крупные партии у нас были в прошлом году — выпускать наше оливковое масло. Сейчас проходит (масло — ред.) испытания в Институте питания. У нас прекрасная коллекция оливок, и мы считаем, что нужно ее развивать, для того чтобы на Южном берегу на каждом участке, который только может быть под это использован, были посажены оливковые деревья. Мы будем выращивать достаточное количество посадочного материала, чтобы обеспечить этот спрос. Нам кажется, что для Крыма это очень перспективно и очень интересно», — подчеркнул Плугатарь.