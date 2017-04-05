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13:47 (мск), источник: НТА-Приволжье

Месячник по благоустройству в Нижегородской области продлится до 15 мая

Как заявил начальник управления ЖКХ министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области Александр Гусев в ходе инспекции в Дзержинске, основной целью месячника является повышение санитарного состояния и своевременной очистки территорий улиц после зимнего периода.

По его словам, месячник продлится до середины мая, поэтому объемы перед муниципалитетами стоят достаточно большие, «потому что каждый год зима преподносит сюрпризы, в виде мусора, который остается под снегом».

Как отметил заместитель директора департамента городского хозяйства администрации Дзержинска Петр Лунин, «цель этого мероприятия — почистить город, убрать зимние “подснежники”. Также нужно привести дороги в порядок, ну и, прежде всего, подготовить город к двум знаменательным событиям: ко Дню Победы и Дню города». Он добавил, что в 2016 году в месячнике по благоустройству приняли участие почти 17 тыс. горожан.

По данным министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области, 22 апреля в регионе пройдет традиционный весенний субботник.

Напомним, что также 22 апреля в Нижнем Новгороде пройдет общегородской субботник.

Пока же руководство Нижнего Новгорода недовольно темпом выполнения работ в рамках месячника по благоустройству.

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