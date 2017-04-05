600-летнюю фарфоровую чашу продали за 30 миллионов долларов
На аукционе Sotheby’s в Гонконге была продана за сумму почти в 30 миллионов долларов
На аукционе Sotheby’s в Гонконге была продана за сумму почти в 30 миллионов долларов
Данная сумма является второй по величине в истории, заплаченной за фарфоровое изделие той эпохи. Торги состоялись 5 апреля и продолжались всего 12 минут. Покупатель предпочел остаться анонимным, известно только, что он скорее всего с Тайваня, сообщает South China Morning Post.
На чаше изображены рыбы, плавающие в пруду. Этот сюжет является любимым мотивом императора Сюаньдэ, правившего в Китае в 1425—1435 годах. Чаша ранее находилась в собственности коллекционера из Японии и никогда не выставлялась на аукцион.
Рекорд по цене фарфора эпохи Мин продолжает удерживать «куриная пиала», которую коллекционер из Китая Ли Ицянь приобрел в 2014 году за 36 миллионов долларов.