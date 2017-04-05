В Башкирии сняли необычную версию клипа «Тает лед»

Работники библиотеки из Хайбуллинского района республики сняли интересную версию видеоклипа «Тает лед».

Дамы подошли к созданию своего шедевра ответственно — собрали массовку, реквизит и сочинили новый текст песни.

Оказалось, что клип подготовили специально для выступления на районном фестивале КВН. Главной темой юмористического соревнования стала защита окружающей среды.

В главной роли снимается Лира Такалова. Женщина изображает ведущего прогноза погоды, которого беспокоит глобальное потепление.

К слову, в конкурсе команда библиотекарей заняла первое место, а Лиру признали лучшим игроком финала.