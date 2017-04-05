Торговые ряды на Пасхальной ярмарке в Симферополе установят по ассортименту товаров

«Мы сделали расстановку по ассортименту. Сначала будет мясо, мясопереработка, консервация, потом овощи, фрукты, рыба и саженцы. Для того, чтобы человек посмотрел ассортимент и выбрал более дешевый и качественный товар. Подошли щепетильно к этому вопросу для создания более комфортных условий для покупателя и продавца», — отметил он.

Сидоренко напомнил, что в Симферополе ярмарка будет проходить на девяти площадках: в районе Москольца, улиц Героев Сталинграда, Куйбышева и ул. Дмитрия Ульянова, а также в поселке Грэсовский, в районе аэропорта «Заводское», на ул. Мате Залки, ул. Залесская и ул. Ковыльная.

Кроме того, реализаторов на торговые площадки ярмарки будут пускать по пропускам. А порядок обеспечат силовики и Народное ополчение Крыма.

«6 апреля пройдет заседание оргкомитета, каждому специалисту распишут его функции, ведомствам, ГИБДД, МЧС. Народное ополчение будет привлечено для того, чтобы больше было порядка и меньше перекупщиков. Будет пропускная система. На каждую администрацию будет пропуск, в нем будет указано, какая администрация, номер машины, и ГИБДД будет пропускать по пропускам. Тех, кто не отправил заявку в Управление сельского хозяйства или в райгосадминистрацию, пропускать не будут», — акцентировал замминистра.

Замминистра отметил, что крестьянско-фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели заинтересованы участвовать в подобных мероприятиях. Так как сниженные на ярмарках цены на 15−20% дают хороший оборот продукции. По данным Сидоренко, только за минувшую неделю в Симферополе продали 479 тонн сельхозтоваров.

«От этого реализуется большой объем продукции. Люди, которые раньше торговали стихийно, сейчас записываются в управление сельского хозяйства, легализуют свои трудовые доходы», — добавил Сидоренко.