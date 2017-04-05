Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Любовный треугольник: Климова, Антипенко и Носик в новом сериале
В Москве напали на известного ведущего Первого канала
Непризнанное государство приняло резолюцию с призывом к России
Трамп прокомментировал события в Санкт-Петербурге
СМИ: 16-летняя Саша Стриженова помолвлена (фото)
Победительница конкурса «Мисс Мира 2009» стала мэром ГибралтараРяд СМИ назвал ее «самым красивым мэром в мире»
Астрономия вернется в школьную программу с сентября
Жена Игоря Крутого показала младшую дочь
В России готовят «гаражную амнистию»
В Москве будет ликвидирован застройщик крупного ЖК
СМИ: хакеры выложили снимки Ковальчук и Чумакова без одежды
Боевики наводят порядок в Киеве по указу Кличко
Фото Высоцкой и Кончаловского произвело фурор в Сети
СМИ: 16-летняя Саша Стриженова помолвлена (фото)
"Измождённые селёдки": жена Николаева оскорбила коллег мужа
Выжившая в теракте женщина сказала, что ее спасло
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
10Последствия циклона «Дебби»
17:24 (мск), источник: РИА Крым

Торговые ряды на Пасхальной ярмарке в Симферополе установят по ассортименту товаров

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр — РИА Новости (Крым). Для удобства покупателей торговые ряды на Пасхальной сельскохозяйственной ярмарке, которая пройдет в Симферополе 15 апреля, установят по ассортименту товаров. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил заместитель министра сельского хозяйства РК Александр Сидоренко.

Источник: РИА "Новости"

«Мы сделали расстановку по ассортименту. Сначала будет мясо, мясопереработка, консервация, потом овощи, фрукты, рыба и саженцы. Для того, чтобы человек посмотрел ассортимент и выбрал более дешевый и качественный товар. Подошли щепетильно к этому вопросу для создания более комфортных условий для покупателя и продавца», — отметил он.

Сидоренко напомнил, что в Симферополе ярмарка будет проходить на девяти площадках: в районе Москольца, улиц Героев Сталинграда, Куйбышева и ул. Дмитрия Ульянова, а также в поселке Грэсовский, в районе аэропорта «Заводское», на ул. Мате Залки, ул. Залесская и ул. Ковыльная.

Кроме того, реализаторов на торговые площадки ярмарки будут пускать по пропускам. А порядок обеспечат силовики и Народное ополчение Крыма.

«6 апреля пройдет заседание оргкомитета, каждому специалисту распишут его функции, ведомствам, ГИБДД, МЧС. Народное ополчение будет привлечено для того, чтобы больше было порядка и меньше перекупщиков. Будет пропускная система. На каждую администрацию будет пропуск, в нем будет указано, какая администрация, номер машины, и ГИБДД будет пропускать по пропускам. Тех, кто не отправил заявку в Управление сельского хозяйства или в райгосадминистрацию, пропускать не будут», — акцентировал замминистра.

Замминистра отметил, что крестьянско-фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели заинтересованы участвовать в подобных мероприятиях. Так как сниженные на ярмарках цены на 15−20% дают хороший оборот продукции. По данным Сидоренко, только за минувшую неделю в Симферополе продали 479 тонн сельхозтоваров.

«От этого реализуется большой объем продукции. Люди, которые раньше торговали стихийно, сейчас записываются в управление сельского хозяйства, легализуют свои трудовые доходы», — добавил Сидоренко.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Симферополе проходят торжественные мероприятия ко Дню защитника Отечества
Кремль открестился от организации антитеррористических акций
Роструд напомнил, как россияне будут отдыхать в мае
Машинист взорванного поезда получил награду за спасение людей
Стала известна дата визита Тиллерсона в Москву
Китай стал крупнейшим импортером американской нефти
В Петербурге задержали седьмого вербовщика в ряды ИГ и Ан-Нусры
Число бедных в России в 2016 году выросло на 300 тысяч человек
Спорт
РФПЛ хочет временно сократить количество команд Соревнования в элитном дивизионе российского футбола с 1998 года проводятся между 16 командами
Авто
Nissan разработал «идеальный семейный внедорожник» Nissan представляет новую специальную версию внедорожника X-Trail, которая будет выпущена ограниченным тиражом
Hi-Tech
Телевизоры будущего стали собирать в Калуге Вчера Samsung Electronics в Калуге начал массовую сборку телевизоров нового поколения — Samsung QLED. Российская сборка сделает панели премиум класса доступнее и дешевле.
Кино
Светлана Ходченкова стала роковой брюнеткой для новой роли Для участия в новом крупном проекте актриса решилась на кардинальные перемены во внешности и поразила подписчиков своего аккаунта в Instagram первым фото в образе
Недвижимость
В Москве будет ликвидирован застройщик крупного ЖК
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
В России изменят систему оплаты услуг ЖКХ
Сбербанк улучшил условия по ипотеке
Леди
Как выглядят дочери фанаток пластики (фото) Хотят ли дети «живых Барби» следовать примеру матерей?
Дети
Астрономия вернется в школьную программу с сентября Астрономия вводится в школьную программу уже в 2017 году. 
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь