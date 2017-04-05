Синоптик предупредила украинцев о грядущем похолодании

По ее словам, с 6 апреля на территории Украины ожидается похолодание и дожди. Об этом она сообщила на своей Facebook-странице.

«Уже с завтрашнего дня, с 6 апреля, на запад Украины заходят дожди и похолодание. Температура воздуха там снизится — внимание! — до +5 +9 градусов. На Тернопольщине и Хмельнитчине еще будет веселее, до + 12 + 14. Эти западные дожди завтра вечером могут превратиться в западный снег, потому что температура воздуха ближе к ночи на 7 апреля снизится в этой части Украины до нуля и даже в небольших минусов. Дожди распространятся в вечерние часы четверга в Винницкую область, Одесскую и Житомирскую», — написала синоптик.

«На Благовещение, 7 апреля, дожди распространятся на значительную часть нашей территории, кроме крайнего востока — Луганская, Донецкая области. 7 апреля похолодание распространится дальше. А уже 8 апреля, в субботу, не поздоровится всем украинцам — + 6 + 10, на Левобережье до + 9 + 13 градусов. В Киеве завтра дождь, но до +15, +16 градусов. А о 7-е и 8-е и рассказывать не хочу — дожди и похолодание. На Благовещение еще + 10 + 13 с дождем, а в субботу снижение до + 9 + 10 градусов и также с дождем», — спрогнозировала Наталья.