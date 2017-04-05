Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пореченков разоблачил «Битву экстрасенсов»
У легких нашли новые функции
РБК: РФ и Белоруссия решили не все вопросы вопреки заявлениям
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми
Кейт Миддлтон и принц перестали выходить в свет вместе
Ле Пен предложила России объединиться с Францией и спасти мир Владимир Путин встретился с кандидатом в президенты Франции Марин Ле Пен
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми
41-летняя многодетная мама ждет 20-го ребенка
В России готовят «гаражную амнистию»
В Москве будет ликвидирован застройщик крупного ЖК
СМИ: хакеры выложили снимки Ковальчук и Чумакова без одежды
Боевики наводят порядок в Киеве по указу Кличко
Кейт Миддлтон и принц перестали выходить в свет вместе
Фото Высоцкой и Кончаловского произвело фурор в Сети
Выжившая в теракте женщина рассказала, что ее спасло
Женщина пыталась сказать об угрозе взрыва в СПб
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
9Индуистский Новый год
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
9В тени стены
13:57 (мск), источник: СуперОмск

Приставы будут проверять омичей на долги прямо в торговых центрах

УФССП России по Омской области объявило о старте акции «Узнай о своих долгах!».

В ближайшие пятницу и субботу в торговых комплексах «Континент» и «Октябрьский» омичи могут проверить себя на наличие задолженностей и погасить имеющиеся.

В «Континенте» судебные приставы будут работать в течение двух дней: 7 апреля с 11:00 до 14:00 — там будет организован выездной пункт отдела судебных приставов по Кировскому округу. 8 апреля с 12:00 до 18:00 вас проинформируют о наличии или отсутствии задолженности, а также познакомят с работой Банка данных исполнительных производств судебные приставы Омского районного отдела.

В торговом комплексе «Октябрьский» по адресу: Космический проспект, 17б в эту пятницу, 7 апреля, с 16:00 до 19:00 будет работать выездной пункт отдела судебных приставов по Октябрьскому округу города Омска.

Также в дни проведения акции в усиленном режиме будут работать судебные приставы-исполнители по всем направлениям деятельности. Активно будет производиться взыскание задолженностей по алиментным платежам, штрафам уполномоченных органов, задолженностей по коммунальным платежам.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
СК раскрыл подробности расследования теракта в Санкт-Петербурге
Мария Гайдар стала советником Петра Порошенко
В Петербурге задержаны предполагаемые вербовщики ИГ
Госдума наделила ФСО новыми полномочиями
Греф назвал приватизацию вопросом национальной безопасности
На Украине из-за нехватки угля остановилась Трипольская ТЭС
Медиков могут обязать раскрывать страховщикам врачебную тайну
Спорт
РФПЛ хочет временно сократить количество команд Соревнования в элитном дивизионе российского футбола с 1998 года проводятся между 16 командами
Авто
Ввоз секонд-хенда в Россию: чиновники устроили новую проблему Жители Владивостока столкнулись с очередной трудностью при попытке зарегистрировать ввезенные иномарки
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Светлана Ходченкова стала роковой брюнеткой для новой роли Для участия в новом крупном проекте актриса решилась на кардинальные перемены во внешности и поразила подписчиков своего аккаунта в Instagram первым фото в образе
Недвижимость
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
В Петербурге проложат первую ветку открытого метро
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
В Петербурге начнут строить площадки для выгула собак
Леди
Карго, гаучо, чиносы и другие альтернативы джинсам Если юбки и платья не вписываются в ваш образ жизни, предлагаем сразу семь альтернативных вариантов джинсам
Дети
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми Фигуристика поделилась на своей странице в Instagram снимком редкого момента, когда все ее дети и дети ее супруга, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, собрались вместе.
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь