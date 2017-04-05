Приставы будут проверять омичей на долги прямо в торговых центрах
УФССП России по Омской области объявило о старте акции «Узнай о своих долгах!».
УФССП России по Омской области объявило о старте акции «Узнай о своих долгах!».
В ближайшие пятницу и субботу в торговых комплексах «Континент» и «Октябрьский» омичи могут проверить себя на наличие задолженностей и погасить имеющиеся.
В «Континенте» судебные приставы будут работать в течение двух дней: 7 апреля с 11:00 до 14:00 — там будет организован выездной пункт отдела судебных приставов по Кировскому округу. 8 апреля с 12:00 до 18:00 вас проинформируют о наличии или отсутствии задолженности, а также познакомят с работой Банка данных исполнительных производств судебные приставы Омского районного отдела.
В торговом комплексе «Октябрьский» по адресу: Космический проспект, 17б в эту пятницу, 7 апреля, с 16:00 до 19:00 будет работать выездной пункт отдела судебных приставов по Октябрьскому округу города Омска.
Также в дни проведения акции в усиленном режиме будут работать судебные