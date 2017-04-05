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14:35 (мск), источник: Noi.md

«Барский дом» Михая Гимпу в селе Колоница

JURNAL de Chișinău посетил на днях с. Колоница, мун. Кишинэу. Жители села рассказали нам, что с тех пор как Михай Гимпу и Дорин Киртоакэ занимают важные публичные должности, село процветает и пользуется грантами, а также проектами по развитию села.

Источник: Noi.md

Несмотря на то, что видения и стремления лидера ЛП Михая Гимпу — европейские, нас удивило то, что когда он восстановил дом своих родителей, превратив его в барский дом, вышел с забором на дорогу, разбив старый, 3-метровый забор. Мы спросили у соседки Михая Гимпу, которая работала в огороде, не беспокоит ли ее то, что забор выходит на дорогу, сужая ее, и превращая в переулок.

Женщина, испугавшись, спросила сначала, кто нас послал, затем ответила: «Колодец, во времена советской власти построили на дороге, но Гипму огородил его. Тогда надо было ему что-то сказать, теперь уже поздно… Что поделаешь, не разрушит уже человек забор? Пускай так живет, если ему нравится, — сказала она тихо, чтобы никто не услышал.

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