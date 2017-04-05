Турнир памяти Валерия Зверева проходит на «Горе Соболиной» в Приангарье
Победители будут известны 7 апреля.
Победители будут известны 7 апреля.
Межрегиональные соревнования по горнолыжному спорту — зональное первенство Сибирского и Дальневосточного федеральных округов по горнолыжному спорту «XI турнир памяти Валерия Зверева», основателя горы Соболиная, проходит на знаменитом курорте в Иркутской области. Победители турнира станут известны 7 апреля. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
После исполнения гимна России старт соревнованиям дал мэр Байкальска Василий Темгеневский.
«Участие в “Турнире памяти В. А. Зверева” принимают воспитанники
Соревнования будут проходить несколько дней. Победителей назовут 7 апреля.
СПРАВКА:
Зверев Валерий Алексеевич — родился в Байкальске. Именно он считается основателем «Горы Соболиной». Благодаря энтузиазму Зверева в 70 — 80 годы была подготовлена благодатная почва для развития горнолыжного спорта в Байкальске. Валерий Зверев воспитал целую плеяду талантливых