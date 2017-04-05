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13:58 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Турнир памяти Валерия Зверева проходит на «Горе Соболиной» в Приангарье

Победители будут известны 7 апреля.

Межрегиональные соревнования по горнолыжному спорту — зональное первенство Сибирского и Дальневосточного федеральных округов по горнолыжному спорту «XI турнир памяти Валерия Зверева», основателя горы Соболиная, проходит на знаменитом курорте в Иркутской области. Победители турнира станут известны 7 апреля. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу «Гранд Байкала».

После исполнения гимна России старт соревнованиям дал мэр Байкальска Василий Темгеневский.

«Участие в “Турнире памяти В. А. Зверева” принимают воспитанники детско-юношеских спортивных школ Сибири и Дальнего Востока. Самым младшим участникам 10 лет, старшим — 16», — отметили в пресс-службе.

Соревнования будут проходить несколько дней. Победителей назовут 7 апреля.

СПРАВКА:

Зверев Валерий Алексеевич — родился в Байкальске. Именно он считается основателем «Горы Соболиной». Благодаря энтузиазму Зверева в 70 — 80 годы была подготовлена благодатная почва для развития горнолыжного спорта в Байкальске. Валерий Зверев воспитал целую плеяду талантливых спортсменов-горнолыжников.

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