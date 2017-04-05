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13:52 (мск), источник: ИА Башинформ

Филиалы двух вузов Башкирии оказались на грани закрытия

УФА, 5 апр 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Филиалы двух ведущих вузов Башкортостана оказались на грани закрытия. Директоры филиалов Башгосуниверситета и УГАТУ выразили обеспокоенность по поводу ситуации, сложившейся вокруг этих учебных заведений. О проблемах филиалов, оказавшихся на грани закрытия, они рассказали на приеме руководителя региональной общественной приемной Дмитрия Медведева в Нефтекамске.

Источник: Башинформ

Раиль Асадуллин, выслушав обратившихся, отметил, что поодиночке данную проблему им не решить, сообщили в Общественной приемной.

«Необходимо объединенными усилиями попытаться сохранить тот образовательный и научно-технический потенциал, который был накоплен за годы работы филиалов вузов. И здесь без поддержки местной администрации не обойтись», — подчеркнул в разговоре с руководителями образовательных учреждений депутат Госсобрания РБ.

На встречу с парламентарием пришла председатель профкома ООО «НефАЗ». Она обратилась с просьбой вернуться к существовавшей ранее системе госзаказа, когда республика в первую очередь приобретала продукцию, производимую в регионе. Сейчас количество автобусов под маркой «НефАЗ», используемых в Башкортостане, стало гораздо меньше, чем в предыдущие годы. Это негативно сказывается и на экономическом положении предприятия. Раиль Асадуллин заверил представителя профсоюзной организации, что озвученная проблема обязательно будет доведена до Правительства республики.

Пенсионерку, побывавшую на приеме у депутата, волновал вопрос начисления платы за электроэнергию на общедомовые нужды. В беседе с заявительницей руководитель общественной приемной отметил, что после изменения порядка оплаты за ОДН, которая сейчас производится на основании нормативов, у жильцов многоквартирных домов имеется возможность самим участвовать в процессе определения нормативов потребления конкретно для каждого дома.

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