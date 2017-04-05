ФСБ опровергает слухи о возможных терактах в Волгограде

По сведениям регионального УФСБ, подразделения всех силовых ведомств и правоохранительных органов переведены на усиленный вариант несения службы.

Национальный антитеррористический центр (НАК) уточняет, что единственным и достоверным источником информации о возможной террористической угрозе являются лишь сообщения от имени органов безопасности, официальные сообщения Центра общественных связей ФСБ России и Информационного центра НАК.

Кроме того в волгоградском ФСБ напоминают, что предусмотрена ответственность за распространение заведомо ложной или неподтвержденной информации от анонимных источников о якобы готовящихся террористических актах.