Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Любовный треугольник: Климова, Антипенко и Носик в новом сериале
В Москве напали на известного ведущего Первого канала
Эксперты назвали города с дешевеющим жильем
Трамп прокомментировал события в Санкт-Петербурге
СМИ: 16-летняя Саша Стриженова помолвлена (фото)
Высотки и брутализм: инстаграмы для ценителей архитектурыПланетарии, дома отдыха, автобусные остановки и суровый стиль спальных районов, которые будут интересны любителям советской архитектуры
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми
41-летняя многодетная мама ждет 20-го ребенка
В России готовят «гаражную амнистию»
В Москве будет ликвидирован застройщик крупного ЖК
"Не поняла, кого я предала": Максакова о возвращении в РФ
Боевики наводят порядок в Киеве по указу Кличко
Как выглядят дочери фанаток пластики (фото)
Кейт Миддлтон и принц перестали выходить в свет вместе
Выжившая в теракте женщина рассказала, что ее спасло
Женщина пыталась сказать об угрозе взрыва в СПб
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
9В тени стены
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
15:41 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

ФСБ опровергает слухи о возможных терактах в Волгограде

УФСБ России по Волгоградской области выступило с официальным опровержением появившейся в местных СМИ информации со ссылкой на неназванные источники в органах безопасности о возможных терактах, сообщает ВДТВ.

По сведениям регионального УФСБ, подразделения всех силовых ведомств и правоохранительных органов переведены на усиленный вариант несения службы.

Национальный антитеррористический центр (НАК) уточняет, что единственным и достоверным источником информации о возможной террористической угрозе являются лишь сообщения от имени органов безопасности, официальные сообщения Центра общественных связей ФСБ России и Информационного центра НАК.

Кроме того в волгоградском ФСБ напоминают, что предусмотрена ответственность за распространение заведомо ложной или неподтвержденной информации от анонимных источников о якобы готовящихся террористических актах.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Кремль открестился от организации антитеррористических акций
Правительство утвердило требования к транспортной безопасности
В Петербурге задержаны предполагаемые вербовщики ИГ
Госдума наделила ФСО новыми полномочиями
Роструд напомнил, как россияне будут отдыхать в мае
Максимовская не войдет в команду Сбербанка
Немецкие власти решили штрафовать соцсети за фейки и агрессию
Спорт
РФПЛ хочет временно сократить количество команд Соревнования в элитном дивизионе российского футбола с 1998 года проводятся между 16 командами
Авто
Nissan разработал «идеальный семейный внедорожник» Nissan представляет новую специальную версию внедорожника X-Trail, которая будет выпущена ограниченным тиражом
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Светлана Ходченкова стала роковой брюнеткой для новой роли Для участия в новом крупном проекте актриса решилась на кардинальные перемены во внешности и поразила подписчиков своего аккаунта в Instagram первым фото в образе
Недвижимость
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Эксперты назвали города с дешевеющим жильем
Эксперты нашли самые дешевые московские пятиэтажки
Леди
Карго, гаучо, чиносы и другие альтернативы джинсам Если юбки и платья не вписываются в ваш образ жизни, предлагаем сразу семь альтернативных вариантов джинсам
Дети
Астрономия вернется в школьную программу с сентября Астрономия вводится в школьную программу уже в 2017 году. 
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь