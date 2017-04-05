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18:42 (мск), источник: Sputnik.by

Погода на Вербное воскресенье: ночью возможен мокрый снег

МИНСК, 5 мар — Sputnik. Похолодание в Беларусь принесет атмосферный фронт с северо-запада Европы. Сообщили в Гидромете.

Источник: Sputnik.by

Падение давления и температуры, увеличение облачности, умеренный северный ветер принесут дискомфортную погоду.

«В четверг утром и днем на большей части территории Беларуси ожидаются дожди, в отдельных районах возможны грозы», — сообщили Sputnik в среду в Гидромете.

По словам синоптиков, по восточной половине страны ожидаются кратковременные дожди, ночью возможен мокрый снег.

«В Вербное воскресенье погода ожидается спокойной и преимущественно без осадков, лишь в северных и восточных районах республики небольшие кратковременные дожди, ночью возможен мокрый снег», — сказали синоптики. По их словам, в начале следующей недели вновь вернется более теплая погода.

Точные цифры

В Гидромете сообщили, что 6 апреля ночью преимущественно по северо-западной половине республики, утром и днем на большей части территории дожди, а в отдельных районах возможны грозы. «Температура воздуха минимальная ночью +4 +10°С, максимальная днем +8 +13°С, по юго-востоку до +17°С», — уточнили синоптики.

7 апреля будет преимущественно по восточной половине страны кратковременные дожди, ночью возможен мокрый снег. Температура воздуха минимальная ночью 0, +7°С, максимальная днем +5 +12°С. сказали в Гидромете.

8 апреля по востоку страны ожидаются кратковременные дожди, ночью и утром возможен мокрый снег. Температура воздуха минимальная ночью —2, +4°С, максимальная днем +5 +11°С, по юго-западу до +13°С, отметили в Гидромете.

9 апреля, когда христианский мир отмечает Вербное воскресенье, в Беларуси будет преимущественно без осадков, лишь в северных и восточных районах республики небольшие кратковременные дожди, ночью возможен мокрый снег. «Температура воздуха минимальная ночью —3, +4°С, максимальная днем +7 +12°С, по юго-западу +13 +16°С», — сообщили в Гидромете.

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