Погода на Вербное воскресенье: ночью возможен мокрый снег
МИНСК, 5 мар — Sputnik. Похолодание в Беларусь принесет атмосферный фронт с
МИНСК, 5 мар — Sputnik. Похолодание в Беларусь принесет атмосферный фронт с
Падение давления и температуры, увеличение облачности, умеренный северный ветер принесут дискомфортную погоду.
«В четверг утром и днем на большей части территории Беларуси ожидаются дожди, в отдельных районах возможны грозы», — сообщили Sputnik в среду в Гидромете.
По словам синоптиков, по восточной половине страны ожидаются кратковременные дожди, ночью возможен мокрый снег.
«В Вербное воскресенье погода ожидается спокойной и преимущественно без осадков, лишь в северных и восточных районах республики небольшие кратковременные дожди, ночью возможен мокрый снег», — сказали синоптики. По их словам, в начале следующей недели вновь вернется более теплая погода.
Точные цифры
В Гидромете сообщили, что 6 апреля ночью преимущественно по
7 апреля будет преимущественно по восточной половине страны кратковременные дожди, ночью возможен мокрый снег. Температура воздуха минимальная ночью 0, +7°С, максимальная днем +5 +12°С. сказали в Гидромете.
8 апреля по востоку страны ожидаются кратковременные дожди, ночью и утром возможен мокрый снег. Температура воздуха минимальная ночью —2, +4°С, максимальная днем +5 +11°С, по
9 апреля, когда христианский мир отмечает Вербное воскресенье, в Беларуси будет преимущественно без осадков, лишь в северных и восточных районах республики небольшие кратковременные дожди, ночью возможен мокрый снег. «Температура воздуха минимальная ночью —3, +4°С, максимальная днем +7 +12°С, по