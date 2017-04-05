Три новых эстакады и путепровод открылись с начала 2017 года в Москве

«С начала этого года введено в эксплуатацию четыре транспортных сооружения. Это три эстакады и один путепровод, кроме этого, был открыт подземный пешеходный переход», — сказал Бочкарев.

По его словам, в конце января было открыто движение по путепроводу через железнодорожные пути курского направления железной дороги на переезде в Щербинке.

«Также получено разрешение на ввод в эксплуатацию двух эстакад на участке реконструкции Мосфильмовской улицы с ее продлением от Минской улицы до Аминьевского шоссе», — сказал руководитель департамента.

Он добавил, что также открыта эстакада на Калужском шоссе в районе поселка «Сосенки».