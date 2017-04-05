Три новых эстакады и путепровод открылись с начала 2017 года в Москве

«С начала этого года введено в эксплуатацию четыре транспортных сооружения. Это три эстакады и один путепровод, кроме этого, был открыт подземный пешеходный переход», — сказал Бочкарев.
По его словам, в конце января было открыто движение по путепроводу через железнодорожные пути курского направления железной дороги на переезде в Щербинке.
«Также получено разрешение на ввод в эксплуатацию двух эстакад на участке реконструкции Мосфильмовской улицы с ее продлением от Минской улицы до Аминьевского шоссе», — сказал руководитель департамента.
Он добавил, что также открыта эстакада на Калужском шоссе в районе поселка «Сосенки».
Бочкарев напомнил, что всего в этом году планируется ввести в эксплуатацию 93 км дорог, 26 эстакад, тоннелей и мостов, а также 20 пешеходных переходов.
В частности, за год планируется построить два тоннеля и семь эстакад на южном участке Северо-Западной хорды, завершить реконструкцию Калужского шоссе от 20 до 49 км с возведением двух тоннелей и двух мостов и одной эстакады; реконструировать четыре путепровода через железнодорожные пути в районе Переделкино, Крекшино, Щербинки и Кокошкино, а также завершить все работы по реконструкции развязки на пересечении МКАД и Профсоюзной улицы.
«Кроме того, в наших планах проведение работ на участке бывшего четвертого транспортного кольца от шоссе Энтузиастов до Измайловского шоссе. На этом участке планируется построить четыре эстакады», — добавил Бочкарев.
Он отметил, что в этом году на строительство дорог выделено из бюджета города 136 млрд рублей.