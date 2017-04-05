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18:41 (мск), источник: Интерфакс

Три новых эстакады и путепровод открылись с начала 2017 года в Москве

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU — Движение по трем новым эстакадам и одному путепроводу через железную дорогу открыто в Москве с начала года, сообщил журналистам в среду руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«С начала этого года введено в эксплуатацию четыре транспортных сооружения. Это три эстакады и один путепровод, кроме этого, был открыт подземный пешеходный переход», — сказал Бочкарев.

По его словам, в конце января было открыто движение по путепроводу через железнодорожные пути курского направления железной дороги на переезде в Щербинке.

«Также получено разрешение на ввод в эксплуатацию двух эстакад на участке реконструкции Мосфильмовской улицы с ее продлением от Минской улицы до Аминьевского шоссе», — сказал руководитель департамента.

Он добавил, что также открыта эстакада на Калужском шоссе в районе поселка «Сосенки».

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Бочкарев напомнил, что всего в этом году планируется ввести в эксплуатацию 93 км дорог, 26 эстакад, тоннелей и мостов, а также 20 пешеходных переходов.

В частности, за год планируется построить два тоннеля и семь эстакад на южном участке Северо-Западной хорды, завершить реконструкцию Калужского шоссе от 20 до 49 км с возведением двух тоннелей и двух мостов и одной эстакады; реконструировать четыре путепровода через железнодорожные пути в районе Переделкино, Крекшино, Щербинки и Кокошкино, а также завершить все работы по реконструкции развязки на пересечении МКАД и Профсоюзной улицы.

«Кроме того, в наших планах проведение работ на участке бывшего четвертого транспортного кольца от шоссе Энтузиастов до Измайловского шоссе. На этом участке планируется построить четыре эстакады», — добавил Бочкарев.

Он отметил, что в этом году на строительство дорог выделено из бюджета города 136 млрд рублей.

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