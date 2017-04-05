Борис Дубровский вместе с постояльцами дома-интерната для престарелых принял участие в мастер-классе

В учреждении проживают 200 человек. Помимо комнат для проживания, обеденного и актового зала, в интернате есть библиотека, домашняя церковь, швейная мастерская, подсобные помещения, свой банно-прачечный комплекс, теплица, овощехранилище, фруктовый сад.

Глава региона побывал в комнатах отдыха и столовой, осмотрел актовый зал и вместе с постояльцами учреждения принял участие в мастер-классе.

«Условия в доме-интернате хорошие, это видно и по настроению людей, которые довольны, и даже на просьбу, что еще сделать для них, отвечают: «У нас все хорошо, всего в достатке», — поделился впечатлениями от посещения соцучреждения Борис Дубровский.