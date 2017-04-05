Борис Дубровский вместе с постояльцами дома-интерната для престарелых принял участие в мастер-классе
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский в рамках своей рабочей поездки в Магнитогорск проинспектировал условия проживания в
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский в рамках своей рабочей поездки в Магнитогорск проинспектировал условия проживания в
В учреждении проживают 200 человек. Помимо комнат для проживания, обеденного и актового зала, в интернате есть библиотека, домашняя церковь, швейная мастерская, подсобные помещения, свой
Глава региона побывал в комнатах отдыха и столовой, осмотрел актовый зал и вместе с постояльцами учреждения принял участие в
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