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14:26 (мск), источник: Uralpress.ru

Борис Дубровский вместе с постояльцами дома-интерната для престарелых принял участие в мастер-классе

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский в рамках своей рабочей поездки в Магнитогорск проинспектировал условия проживания в доме-интернате для престарелых и инвалидов.

В учреждении проживают 200 человек. Помимо комнат для проживания, обеденного и актового зала, в интернате есть библиотека, домашняя церковь, швейная мастерская, подсобные помещения, свой банно-прачечный комплекс, теплица, овощехранилище, фруктовый сад.

Глава региона побывал в комнатах отдыха и столовой, осмотрел актовый зал и вместе с постояльцами учреждения принял участие в мастер-классе.

«Условия в доме-интернате хорошие, это видно и по настроению людей, которые довольны, и даже на просьбу, что еще сделать для них, отвечают: «У нас все хорошо, всего в достатке», — поделился впечатлениями от посещения соцучреждения Борис Дубровский.

В пресс-службе губернатора напомнили, что председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил главам всех субъектов ежегодно проводить проверки стационарных учреждений социального обслуживания, предназначенных для лиц, страдающих психическими расстройствами, пожилых людей и инвалидов. По результатам визитов губернаторам нужно будет принять меры по приведению учреждений в надлежащее состояние и ликвидации очередей к 2018 году.

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