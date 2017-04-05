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14:12 (мск), источник: Югополис

На Кубани 25 апреля объявлен нерабочим днем

В этот день, на девятый день после Пасхи, православные отметят Радоницу.

Источник: Югополис

Соответствующее постановление подписал губернатор края.

— В связи со сложившейся в Краснодарском крае традицией поминовения и обращением митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора этот день официально объявлен нерабочим, говорится в документе.

Руководителям органов исполнительной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований, а также всем действующим на территории края работодателям рекомендуется сделать этот день нерабочим.

Муниципальным властям поручено обеспечить условия для проведения поминальных мероприятий, а органам правопорядка — принять меры по обеспечению правопорядка при проведении поминальных мероприятий, сообщает пресс-служба администрации края.

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