На Кубани 25 апреля объявлен нерабочим днем

Соответствующее постановление подписал губернатор края.

— В связи со сложившейся в Краснодарском крае традицией поминовения и обращением митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора этот день официально объявлен нерабочим, говорится в документе.

Руководителям органов исполнительной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований, а также всем действующим на территории края работодателям рекомендуется сделать этот день нерабочим.