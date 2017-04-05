Общегородской субботник соберет 40 тыс воронежцев

В общегородском субботнике примут участие 40 тыс. человек, сообщил руководитель управления дорожного хозяйства мэрии Воронежа Максим Оськин на совещании с заместителями глав районных управ в среду, 5 апреля. Мероприятие состоится 8 апреля.

На уборку улиц выйдут работники предприятий, представители власти и общественных организаций, работники ЖКХ, студенты, школьники. Участники субботника благоустроят парки и скверы, лесопарковые зоны, очистят дороги от песка, высадят деревья и кустарники, уберут незаконные свалки. В уборке задействуют более 200 спецмашин городских организаций. Чиновники поручили управам обеспечить всех желающих необходимым инвентарем и вывезти собранный мусор в кратчайшие сроки.

Весенний месячник благоустройства стартует в области 3 апреля и продлится до 1 мая, а общеобластные субботники пройдут в регионе 8 и 29 апреля. В регионе создали штаб по проведению субботников и санитарной очистки территорий городов и сел региона.

Власти ожидают, что в месячнике благоустройства только в Воронеже примут участие около 180 тыс. человек. Мэрия запланировала уборку на 900 га — в парках, скверах и в лесопарковых зонах, на 950 га территорий предприятий и организаций, а также на 500 км городских дорог, с которых уберут освободить от песка и грязи. Участники субботников посадят деревья и кустарники, починят детские площадки, благоустроят дворы, разобьют газоны и цветники, приведут в порядок места воинских захоронений. С городских улиц и из дворов вывезут ориентировочно 30 тыс. т мусора.

Контекст.