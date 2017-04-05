Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Иво, Горец, Николя: что стало с актерами любимых мыльных опер
10 фраз, которые нельзя говорить человеку с депрессией
Путин рассказал свой любимый анекдот
Светлана Лобода напугала свою дочь во время концерта (видео)
22-летняя девушка с необычной внешностью стала королевой красоты
Высотки и брутализм: инстаграмы для ценителей архитектурыЧетыре инстаграм-паблика, которые будут интересны любителям советской архитектуры: планетарии, дома отдыха, автобусные остановки и суровый стиль спальных районов
Астрономия вернется в школьную программу с сентября
Жена Игоря Крутого показала младшую дочь
В России готовят «гаражную амнистию»
В Москве будет ликвидирован застройщик крупного ЖК
СМИ: мать Максаковой жалеет о словах в адрес Вороненкова
Боевики наводят порядок в Киеве по указу Кличко
СМИ: 16-летняя Саша Стриженова помолвлена (фото)
22-летняя девушка с необычной внешностью стала королевой красоты
Выжившая в теракте женщина рассказала, что ее спасло
Женщина пыталась сказать об угрозе взрыва в СПб
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
9Индуистский Новый год
14:10 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Общегородской субботник соберет 40 тыс воронежцев

Жители выйдут на уборку улиц 8 апреля.

Источник: РИА "Воронеж"

В общегородском субботнике примут участие 40 тыс. человек, сообщил руководитель управления дорожного хозяйства мэрии Воронежа Максим Оськин на совещании с заместителями глав районных управ в среду, 5 апреля. Мероприятие состоится 8 апреля.

На уборку улиц выйдут работники предприятий, представители власти и общественных организаций, работники ЖКХ, студенты, школьники. Участники субботника благоустроят парки и скверы, лесопарковые зоны, очистят дороги от песка, высадят деревья и кустарники, уберут незаконные свалки. В уборке задействуют более 200 спецмашин городских организаций. Чиновники поручили управам обеспечить всех желающих необходимым инвентарем и вывезти собранный мусор в кратчайшие сроки.

Весенний месячник благоустройства стартует в области 3 апреля и продлится до 1 мая, а общеобластные субботники пройдут в регионе 8 и 29 апреля. В регионе создали штаб по проведению субботников и санитарной очистки территорий городов и сел региона.

Власти ожидают, что в месячнике благоустройства только в Воронеже примут участие около 180 тыс. человек. Мэрия запланировала уборку на 900 га — в парках, скверах и в лесопарковых зонах, на 950 га территорий предприятий и организаций, а также на 500 км городских дорог, с которых уберут освободить от песка и грязи. Участники субботников посадят деревья и кустарники, починят детские площадки, благоустроят дворы, разобьют газоны и цветники, приведут в порядок места воинских захоронений. С городских улиц и из дворов вывезут ориентировочно 30 тыс. т мусора.

Контекст.

В 2016 году месячник благоустройства продолжался с 15 марта по 30 апреля, и только в городе в нем поучаствовали 186 тыс. воронежцев. Горожане освободили от мусора 998,9 га озелененных территорий, 270,8 га участков, прилегающих к промышленным и торговым предприятиям, от пескосмета очистили 506 км улично-дорожной сети. Всего с улиц города за полтора месяца вывезли более 35 тыс. кубометров мусора, в том числе 14 тыс. кубометров — с несанкционированных свалок.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Оставьте на свободе». Воронежец отправится в колонию вопреки прощению мамы жертв ДТП
СК раскрыл подробности расследования теракта в Санкт-Петербурге
Мария Гайдар стала советником Петра Порошенко
В Петербурге задержаны предполагаемые вербовщики ИГ
Госдума наделила ФСО новыми полномочиями
Путин отметил важность координации работы спецслужб
На Украине из-за нехватки угля остановилась Трипольская ТЭС
Медиков могут обязать раскрывать страховщикам врачебную тайну
Спорт
РФПЛ хочет временно сократить количество команд Соревнования в элитном дивизионе российского футбола с 1998 года проводятся между 16 командами
Авто
Ввоз секонд-хенда в Россию: чиновники устроили новую проблему Жители Владивостока столкнулись с очередной трудностью при попытке зарегистрировать ввезенные иномарки
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Светлана Ходченкова стала роковой брюнеткой для новой роли Для участия в новом крупном проекте актриса решилась на кардинальные перемены во внешности и поразила подписчиков своего аккаунта в Instagram первым фото в образе
Недвижимость
В Москве будет ликвидирован застройщик крупного ЖК
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
В России изменят систему оплаты услуг ЖКХ
Сбербанк улучшил условия по ипотеке
Леди
Карго, гаучо, чиносы и другие альтернативы джинсам Если юбки и платья не вписываются в ваш образ жизни, предлагаем сразу семь альтернативных вариантов джинсам
Дети
Астрономия вернется в школьную программу с сентября Астрономия вводится в школьную программу уже в 2017 году. 
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь