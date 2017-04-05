Станцию «Пионерская» открыли для пассажиров
Станция «синей» линии петербургского метрополитена днем 5 апреля открыта для пассажиров после звонка о возможном минировании. Опасных предметов не нашли.
Станция «синей» линии петербургского метрополитена днем 5 апреля открыта для пассажиров после звонка о возможном минировании. Опасных предметов не нашли.
Как рассказали «Фонтанке» в справочной петербургской подземки, «Пионерская» доступна с 14:00.
После сообщения анонима, специалисты осмотрели станцию и не обнаружили взрывчатых устройств. Проверка продолжалась чуть менее часа.