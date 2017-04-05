Навигация в Петербурге начнется в середине апреля

Даты сообщил «Фонтанке» 5 апреля заместитель главы ФБУ «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей» Александр Алексеев.

Алексеев уточнил, что судоходный ход по Малой Неве отложен до 15 мая из-за реконструкции Тучкова моста. «К середине мая мост, соединяющий Петроградский и Василеостровский районы, будет готов для разводки», — говорит замглавы администрации «Волго-Балта».

Реконструкция Тучкова моста началась в конце 2016 года, работы выполняет ЗАО «Пилон». По условиям контракта, мостостроители должны сдать объект во втором квартале 2018 года.