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15:37 (мск), источник: Фонтанка

Навигация в Петербурге начнется в середине апреля

Движение судов по реке Неве в Петербурге начнется уже 14 апреля, однако для Малой Невы этот срок сдвинули на месяц.

Источник: РИА "Новости"

Даты сообщил «Фонтанке» 5 апреля заместитель главы ФБУ «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей» Александр Алексеев.

Алексеев уточнил, что судоходный ход по Малой Неве отложен до 15 мая из-за реконструкции Тучкова моста. «К середине мая мост, соединяющий Петроградский и Василеостровский районы, будет готов для разводки», — говорит замглавы администрации «Волго-Балта».

Реконструкция Тучкова моста началась в конце 2016 года, работы выполняет ЗАО «Пилон». По условиям контракта, мостостроители должны сдать объект во втором квартале 2018 года.

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