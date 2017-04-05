Навигация в Петербурге начнется в середине апреля
Движение судов по реке Неве в Петербурге начнется уже 14 апреля, однако для Малой Невы этот срок сдвинули на месяц.
Движение судов по реке Неве в Петербурге начнется уже 14 апреля, однако для Малой Невы этот срок сдвинули на месяц.
Даты сообщил «Фонтанке» 5 апреля заместитель главы ФБУ «Администрация
Алексеев уточнил, что судоходный ход по Малой Неве отложен до 15 мая
Реконструкция Тучкова моста началась в конце 2016 года, работы выполняет ЗАО «Пилон». По условиям контракта, мостостроители должны сдать объект во втором квартале 2018 года.