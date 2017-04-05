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16:05 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Талые воды топят трассу Черемхово-Голуметь-Онот в Иркутской области

Растаявший на полях снег превратился в бурный поток.

Талые воды с полей подтопили несколько сотен метров трассы Черемхово — Голуметь — Онот на 38-ом км в Иркутской области. Растаявший на полях снег превратился в бурный поток, который особенно хорошо виден с высоты птичьего полета. Почему дорожники не сделали систему водоотвода, выясняют эксперты Народного фронта и администрация Черемховского района. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе районной администрации.

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