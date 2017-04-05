В Воронеже проезд в общественном транспорте подорожает до 17 рублей
Перевозкой пассажиров в Воронеже занимаются 13 предприятий — муниципальное предприятие «Воронежпассажиртранс» и 12 частных компаний.
Перевозкой пассажиров в Воронеже занимаются 13 предприятий — муниципальное предприятие «Воронежпассажиртранс» и 12 частных компаний.
Проезд в общественном транспорте Воронежа подорожает с 15 до 17 рублей, сообщил источник РИА «Воронеж» в среду, 5 апреля. Когда новые тарифы вступят в силу, пока неизвестно.
Повышение стоимости проезда обусловлено необходимостью выполнения городской программы обновления общественного транспорта. Пятилетние контракты, заключенные городскими властями с перевозчиками в 2015 году, предусматривали поэтапную замену старых автобусов к 2019 году. Перевозчики, в свою очередь, рассчитывали на ежегодное повышение стоимости проезда, чтобы окупать приобретение нового транспорта.
Повышение тарифов переносили дважды, в последний раз их изменяли в марте 2015 года.
В городе действует единый тариф на проезд в троллейбусах и автобусах большой, средней и малой вместимости: днем поездка стоит 15 рублей, ночью — 20.
Перевозчики рассчитывали на то, что стоимость проезда увеличится по крайней мере до 18 рублей. По мнению председателя городского союза перевозчиков Дмитрия Крутских, повышение до 17 рублей недостаточно.
— Оптимальная стоимость проезда — хотя бы 20 рублей. Но это в том случае, если городские власти и горожане хотят видеть на улицах новый транспорт. Если воронежцы готовы ездить в древних «ПАЗиках» — за это можно и 10 рублей брать. Наши договоренности с муниципалитетом подразумевали регулярное повышение стоимости проезда в обмен на обновление подвижного состава. Мы свои обязательства выполняем, власти свои — нет, — заявил Крутских.
Низкая стоимость проезда делает невыгодным обновление автобусов большой вместимости, пояснил Дмитрий Крутских. По его оценке, автобус за 8−9 млн рублей при стоимости проезда в 15 рублей окупается в течение 8−9 лет и только после этого начинает приносить прибыль.
Проблемы с обновлением подвижного состава подтвердили в мэрии. Если покупка новых и вывод старых автобусов малого и среднего класса укладывается в график, то обязательства по обновлению автобусов большого класса выполняет только муниципальное предприятие «Воронежпассажиртранс». Частные автотранспортные предприятия обновили в первую очередь более дешевые автобусы малой и средней вместимости, отмечал руководитель городского управления транспорта Владимир Анисимов.
Сопредседатель воронежского отделения общественной организации «Город и транспорт» Юрий Новиков, в свою очередь, уверен, что на системе городских транспортных перевозок и комфорте горожан повышение стоимости проезда не скажется.
— Самый главный вопрос: что получат пассажиры за то, что станут больше платить? Возьму на себя смелость сказать честно: ничего. Гонки маршруток продолжатся, водители так же будут сажать пассажиров не на остановках и высаживать в третьем ряду, ну и работать до 23:00 мало кто планирует. Все останется
В последний раз стоимость проезда в воронежских маршрутках повышали с 12 до 15 рублей в марте 2015 года. В троллейбусах проезд подорожал с 13 до 15 рублей в октябре 2016 года.
Справка РИА «Воронеж»
Перевозкой пассажиров в Воронеже занимаются 13 предприятий — муниципальное предприятие «Воронежпассажиртранс» и 12 частных компаний. Ежедневно на дороги города выходят около 1,7 тыс. автобусов и 52 троллейбуса. В городе работают 107 автобусных маршрутов и четыре троллейбусных.