В Воронеже проезд в общественном транспорте подорожает до 17 рублей

Проезд в общественном транспорте Воронежа подорожает с 15 до 17 рублей, сообщил источник РИА «Воронеж» в среду, 5 апреля. Когда новые тарифы вступят в силу, пока неизвестно.

Повышение стоимости проезда обусловлено необходимостью выполнения городской программы обновления общественного транспорта. Пятилетние контракты, заключенные городскими властями с перевозчиками в 2015 году, предусматривали поэтапную замену старых автобусов к 2019 году. Перевозчики, в свою очередь, рассчитывали на ежегодное повышение стоимости проезда, чтобы окупать приобретение нового транспорта.

Повышение тарифов переносили дважды, в последний раз их изменяли в марте 2015 года.

В городе действует единый тариф на проезд в троллейбусах и автобусах большой, средней и малой вместимости: днем поездка стоит 15 рублей, ночью — 20.

Перевозчики рассчитывали на то, что стоимость проезда увеличится по крайней мере до 18 рублей. По мнению председателя городского союза перевозчиков Дмитрия Крутских, повышение до 17 рублей недостаточно.

— Оптимальная стоимость проезда — хотя бы 20 рублей. Но это в том случае, если городские власти и горожане хотят видеть на улицах новый транспорт. Если воронежцы готовы ездить в древних «ПАЗиках» — за это можно и 10 рублей брать. Наши договоренности с муниципалитетом подразумевали регулярное повышение стоимости проезда в обмен на обновление подвижного состава. Мы свои обязательства выполняем, власти свои — нет, — заявил Крутских.

Низкая стоимость проезда делает невыгодным обновление автобусов большой вместимости, пояснил Дмитрий Крутских. По его оценке, автобус за 8−9 млн рублей при стоимости проезда в 15 рублей окупается в течение 8−9 лет и только после этого начинает приносить прибыль.

Проблемы с обновлением подвижного состава подтвердили в мэрии. Если покупка новых и вывод старых автобусов малого и среднего класса укладывается в график, то обязательства по обновлению автобусов большого класса выполняет только муниципальное предприятие «Воронежпассажиртранс». Частные автотранспортные предприятия обновили в первую очередь более дешевые автобусы малой и средней вместимости, отмечал руководитель городского управления транспорта Владимир Анисимов.

Сопредседатель воронежского отделения общественной организации «Город и транспорт» Юрий Новиков, в свою очередь, уверен, что на системе городских транспортных перевозок и комфорте горожан повышение стоимости проезда не скажется.

— Самый главный вопрос: что получат пассажиры за то, что станут больше платить? Возьму на себя смелость сказать честно: ничего. Гонки маршруток продолжатся, водители так же будут сажать пассажиров не на остановках и высаживать в третьем ряду, ну и работать до 23:00 мало кто планирует. Все останется по-прежнему, но за 17 рублей. Инфляция, бензин подорожал, запчасти тоже подорожали, да и в продуктовом магазине водители маршруток оставляют все больше. Впрочем, как и их пассажиры — но проблемы пассажиров мало кого волнуют. Насколько все-таки должна вырасти цена, чтобы воронежский транспорт стал удобным, быстрым, комфортным и безопасным? Сколько нужно за это будет отдать — 24 рубля, 30 или 50? Пока воронежский транспорт работает с «черным налом», повышать стоимость проезда можно насколько угодно — никакими дружественными для пассажира характеристиками он обзаводиться не будет, — подчеркнул Новиков.

В последний раз стоимость проезда в воронежских маршрутках повышали с 12 до 15 рублей в марте 2015 года. В троллейбусах проезд подорожал с 13 до 15 рублей в октябре 2016 года.

Справка РИА «Воронеж»

Перевозкой пассажиров в Воронеже занимаются 13 предприятий — муниципальное предприятие «Воронежпассажиртранс» и 12 частных компаний. Ежедневно на дороги города выходят около 1,7 тыс. автобусов и 52 троллейбуса. В городе работают 107 автобусных маршрутов и четыре троллейбусных.