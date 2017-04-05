«Тотальный диктант-2017» пройдёт в Нижнем Новгороде на девяти площадках 9 апреля

Об этом заведующая кафедрой преподавания русского языка как родного и иностранного НГЛУ им. Добролюбова Наталия Макшанцева сообщила в рамках пресс-конференции 5 апреля.

По ее словам, акция начнется в 14:00 на площадках: НГЛУ им. Добролюбова (ул. Минина, д. 31а), филологического факультета ННГУ им. Лобачевского (ул. Б. Покровская, д.37), музея Добролюбова (Лыковая Дамба, д. 2), Нижегородского института управления — филиала РАНХиГС (пр. Гагарина, д. 46), ООО «Альфа-Девелопмент» (ул. Деловая, д. 24/1), НИУ ВШЭ (у. Львовская, д. 1), Нижегородской областной библиотеки им. Ленина (ул. Варварская, д.3) и библиотеки им. Короленко (ул. Родионова, д. 199, корп.2).

Текстом диктанта станет отрывок из произведений писателя Леонида Юзефовича, размер текста составляет 250 знаков. Макшанцева также отметила, что в этом году отдельная площадка будет выделена для иностранных студентов, которые также напишут адаптированную версию диктанта.

Среди читающих текст на нижегородских площадках будут два региональных министра — культуры (Сергей Горин) и образования (Сергей Наумов), председатель комитета внешнеэкономических и межрегиональных связей горадминистрации Елена Мишина, профессор Татьяна Виноградова, телеведущая и преподаватель Нина Зверева, а также актеры разных театров.

«Я воспринимаю тотальный диктант как сигнал проявления внимания к нашему языку. Сохраняя язык, мы сохраняем себя, поэтому я призываю нижегородцев принять участие в этой прекрасной акции», — отметил Сергей Горин.

Напомним, что в 2016 году акция проводилась на шести площадках.