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16:35 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Праздник в честь Дня единения России и Беларуси пройдет в Канавинском районе Нижнего Новгорода 6 апреля

Праздник в честь Дня единения России и Беларуси пройдет в Канавинском районе Нижнего Новгорода 6 апреля 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации 5 апреля.

В пресс-службе отметили, что Канавинский район является побратимом Фрунзенского района города Минска с 2016 года.

Мероприятие пройдет в «Зале дружбы народов» библиотеки им. А. Гайдара, которая выступает организатором праздника совместно с нижегородской областной общественной организацией белорусской культуры при поддержке нижегородского областного отделения Российского фонда мира и Нижегородской региональной общественной организации «Конгресс народов Нижегородской области».

Гости праздника узнают интересные факты об исторических, культурных, экономических связях между Нижегородской областью и Республикой Беларусь, а также познакомятся с деятельностью белорусского и нижегородского сообщества.

Вниманию участников встречи будет представлена экспозиция редких книг, предметов народного творчества, быта белорусского и русского народов. В рамках концертной программы прозвучат песни на русском и белорусском языках.

В мероприятии примут участие представители национально-культурных объединений региона — Конгресса ираноязычных народов, Региональной национально-культурной автономии татар Нижегородской области, Национально-культурного центра народов Дагестана и многих других. Также праздник посетит исполняющий обязанности главы администрации Канавинского района Михаил Шаров.

Праздничное мероприятие пройдет по адресу: ул. Мануфактурная, д. 9, в 16:00.

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