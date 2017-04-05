Праздник в честь Дня единения России и Беларуси пройдет в Канавинском районе Нижнего Новгорода 6 апреля
Праздник в честь Дня единения России и Беларуси пройдет в Канавинском районе Нижнего Новгорода 6 апреля 2017 года. Об этом сообщает
Праздник в честь Дня единения России и Беларуси пройдет в Канавинском районе Нижнего Новгорода 6 апреля 2017 года. Об этом сообщает
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Мероприятие пройдет в «Зале дружбы народов» библиотеки им. А. Гайдара, которая выступает организатором праздника совместно с нижегородской областной общественной организацией белорусской культуры при поддержке нижегородского областного отделения Российского фонда мира и Нижегородской региональной общественной организации «Конгресс народов Нижегородской области».
Гости праздника узнают интересные факты об исторических, культурных, экономических связях между Нижегородской областью и Республикой Беларусь, а также познакомятся с деятельностью белорусского и нижегородского сообщества.
Вниманию участников встречи будет представлена экспозиция редких книг, предметов народного творчества, быта белорусского и русского народов. В рамках концертной программы прозвучат песни на русском и белорусском языках.
В мероприятии примут участие представители
Праздничное мероприятие пройдет по адресу: ул. Мануфактурная, д. 9, в 16:00.