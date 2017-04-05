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15:09 (мск), источник: Новости Перми

В Левшино задержали подростка-зацепера

Машинист поезда «Пермь-2 — Левшино» заметил, что после отправления состава с КамГЭС на подножку последнего вагона запрыгнули два молодых человека. Во время остановки в Левшино помощник машиниста успел задержать одного зацепера, второй подросток убежал.

Задержанного 13-летнего мальчика доставили в отделение полиции на транспорте. Он учится в шестом классе в одной из школ микрорайона Левшино. Была установлена личность его товарища по веселью — 17-летнего жителя Левшино. Оба молодых человека состоят на учетах ПДН в территориальных органах внутренних дел.

13-летний подросток пояснил, что вечером пошел на день рождения к другу. По дороге он встретил своего знакомого, который рассказал о своем способе развлечения — кататься, зацепившись за вагон поезда. Старший подросток предложил младшему попробовать. Вместе они дошли до остановочной площадки КамГЭС, где запрыгнули на подножку последнего вагона электропоезда и так доехали до станции Левшино.

С подростком и его законными представителями были проведены профилактические беседы. Материалы по 13-летнему нарушителю направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Орджоникидзевского района города Перми.

Местонахождения второго нарушителя устанавливается.

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