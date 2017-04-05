Жителей Башкирии оскорбило выступление команды КВН из Твери
Жители Башкирии оскорбились выступлением команды из Твери на КВН.
Жители Башкирии оскорбились выступлением команды из Твери на КВН.
Телезрителей задело выступление участника команды «Плюшки имени Ярослава Гашека» Богдана Лисевского, который пошутил, что «стакан наполовину пуст — наполовину башкир» в эфире от 26 марта 2017 года.
Такая реплика прозвучала на «Разминке». Напомним, во время этого конкурса одна команда КВН задает свой вопрос, а соперники должны как можно остроумнее на него ответить.
Во время «Разминки» прозвучал вопрос: «Разрушьте
«Мы, жители Республики Башкортостан, глубоко оскорблены проявлением национального шовинизма по отношению к башкирам в передаче КВН. Участник команды “Плюшки имени Ярослава Гашека” из Тверского Государственного университета на 50-й минуте заявил, что стакан наполовину пуст, наполовину башкир. Считаю, что это неприемлемо. Тем более, что в произведениях искусства нет ни одного факта о пьяных башкирах», — негодует Айрат.
«Тоже мне тему нашли для прикола. Башкиры — воинственный и храбрый народ. Славу меткости стрельбы из лука башкир отметил с удивлением сам Гете. Пошутили над самой храброй нацией в мире!», — пожаловался его друг Рафкат.
Богдан Лисевский в беседе с корреспондентом ProUfu.ru заверил взволнованных зрителей из Башкирии, что в данной шутке использовалась обычная игра слов, и их команда ни в коем случае не хотела никого обидеть: «В нашей шутке про “стакан на половину пуст, на половину башкир” не было никакого подтекста, и уж тем более намёка на алкоголь. В оригинале это имеет такое значение (выписка из Википедии) — стакан наполовину пуст или наполовину полон — общеупотребительное выражение, используемое как риторический вопрос, позволяющий определить мироощущение человека в целом, либо отношение его к той или иной ситуации как пессимистическое (стакан наполовину пуст) или оптимистическое (стакан наполовину полон). В данной шутке использовалась обычная игра слов, и мы ни в коем случае не хотели никого обидеть. Мы уважительно относимся ко всем национальностям».