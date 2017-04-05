Жителей Башкирии оскорбило выступление команды КВН из Твери

Телезрителей задело выступление участника команды «Плюшки имени Ярослава Гашека» Богдана Лисевского, который пошутил, что «стакан наполовину пуст — наполовину башкир» в эфире от 26 марта 2017 года.

Такая реплика прозвучала на «Разминке». Напомним, во время этого конкурса одна команда КВН задает свой вопрос, а соперники должны как можно остроумнее на него ответить.

Во время «Разминки» прозвучал вопрос: «Разрушьте какой-нибудь стереотип». В ответ на него участник команды «Плюшки имени Ярослава Гашека» Богдан ответил, что «Стакан наполовину пуст — наполовину башкир». Именно это житель Башкирии Айрат Самирханов посчитал оскорбительным.

«Мы, жители Республики Башкортостан, глубоко оскорблены проявлением национального шовинизма по отношению к башкирам в передаче КВН. Участник команды “Плюшки имени Ярослава Гашека” из Тверского Государственного университета на 50-й минуте заявил, что стакан наполовину пуст, наполовину башкир. Считаю, что это неприемлемо. Тем более, что в произведениях искусства нет ни одного факта о пьяных башкирах», — негодует Айрат.

«Тоже мне тему нашли для прикола. Башкиры — воинственный и храбрый народ. Славу меткости стрельбы из лука башкир отметил с удивлением сам Гете. Пошутили над самой храброй нацией в мире!», — пожаловался его друг Рафкат.