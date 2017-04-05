В Краснодаре мусорные контейнеры возвращают на свои места

Администрация Краснодара сообщила о том, что в городе 5 апреля с раннего утра ведутся работы по ликвидации образовавшихся стихийных свалок, уборке бросового мусора.

«Главой Краснодара Евгением Первышовым достигнута соответствующая договоренность с “Мусороуборочной компанией”. Уборка ведется в усиленном режиме, в ней задействованы 152 единицы спецтехники», — сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

«По поручению главы столицы Кубани мы контролируем ход и качество выполнения работ, этим на местах занимаются сотрудники департамента городского хозяйства и ТЭК», — сообщил заместитель главы Краснодара Евгений Зименко.

По словам заместителя генерального директора по эксплуатации ОАО «Мусороуборочная компания» Романа Журавлева, 5 апреля в течение дня на улицах Калинина, Северная, Чкалова и Головатого на места будут возвращены около 80 контейнеров. Столько же будет установлено завтра — на Садовой, Ковтюха, Адыгейской набережной и других. Также начата уборка и вывоз мусора в Западном округе — по улице Кирова, Скорняжной, Кожевенной, Буденного. В Карасунском — Кирова и Лавочкина в Пашковском жилом районе, в Центральном — по Адыгейской Набережной, Майкопской и Базовской, в Прикубанском — по улице Ростовское шоссе.

Сообщения об исчезновениях мусорных баков в городе появилась в социальных сетях. В результате на улицах Краснодара возникли стихийные свалки. Мэр города Евгений Первышов объяснил проблему с вывозом мусора нехваткой денег.

Гордума Краснодара 7 апреля обсудит вопросы поиска средств на ликвидацию свалок.