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15:27 (мск), источник: ИА Башинформ

Уроженец Башкирии, допрошенный в связи с терактом в метро Санкт-Петербурга, лишился работы

УФА, 5 апр 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Уроженец Башкортостана, допрошенный в связи с терактом в метро Санкт-Петербурга, лишился работы. Андрей (Ильяс) Никитин, фотография которого попала в СМИ, пожаловался на травлю в интервью информагентству IslamNews.

После того, как он прошел все необходимые этапы проверки на причастность к теракту, подозрения с него были сняты.

«Однако эта история очень сильно осложнила мне жизнь. Вчера я не смог улететь домой — другие пассажиры отказались лететь со мной одним рейсом. К тому же я лишился работы: сегодня мой работодатель в Нижневартовске сообщил о моем увольнении, сославшись на просьбу регионального Следственного комитета», — заявил Андрей Никитин.

Он обратился к журналистам с просьбой не следить за ним и его близкими и «дать жить своей жизнью».

Агентство «Башинформ» информировало, что снять подозрения с уроженца республики помогло, в том числе, исследование тел погибших, среди которых, по предварительным данным, находится смертник.

Как сообщалось ранее, среди пострадавших при теракте в метро Санкт-Петербурга жителей Башкортостана нет.

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