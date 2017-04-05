Уроженец Башкирии, допрошенный в связи с терактом в метро Санкт-Петербурга, лишился работы
УФА, 5 апр 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Уроженец Башкортостана, допрошенный в связи с терактом в метро
УФА, 5 апр 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Уроженец Башкортостана, допрошенный в связи с терактом в метро
После того, как он прошел все необходимые этапы проверки на причастность к теракту, подозрения с него были сняты.
«Однако эта история очень сильно осложнила мне жизнь. Вчера я не смог улететь домой — другие пассажиры отказались лететь со мной одним рейсом. К тому же я лишился работы: сегодня мой работодатель в Нижневартовске сообщил о моем увольнении, сославшись на просьбу регионального Следственного комитета», — заявил Андрей Никитин.
Он обратился к журналистам с просьбой не следить за ним и его близкими и «дать жить своей жизнью».
Агентство «Башинформ» информировало, что снять подозрения с уроженца республики помогло, в том числе, исследование тел погибших, среди которых, по предварительным данным, находится смертник.
Как сообщалось ранее, среди пострадавших при теракте в метро