Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Светлана Ходченкова стала роковой брюнеткой для новой роли
В Москве напали на известного ведущего Первого канала
В России готовят «гаражную амнистию»
Трамп прокомментировал события в Санкт-Петербурге
СМИ: Бывший муж Ольги Бузовой снова женится (фото)
Ле Пен предложила России объединиться с Францией и спасти мир Владимир Путин встретился с кандидатом в президенты Франции Марин Ле Пен
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми
41-летняя многодетная мама ждет 20-го ребенка
В России готовят «гаражную амнистию»
В Москве будет ликвидирован застройщик крупного ЖК
"Не поняла, кого я предала": Максакова о возвращении в РФ
Боевики наводят порядок в Киеве по указу Кличко
Как выглядят дочери фанаток пластики (фото)
Кейт Миддлтон и принц перестали выходить в свет вместе
Выжившая в теракте женщина рассказала, что ее спасло
Женщина пыталась сказать об угрозе взрыва в СПб
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
10Европейские деревья года
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
15:22 (мск), источник: Комсомольская правда

Погода в Башкирии на 6 апреля: грядет потепление

Термометр покажет +7 градусов.

6 апреля в Уфе установится теплая, солнечная погода. Столбик термометра может подняться до +5 градусов тепла, к вечеру солнце скроется за облаками, но погода все равно будет теплой.

Атмосферное давление — 757 мм ртутного столба, скорость ветра — 4−5 метров в секунду. Восход солнца — в 6:36 по местному времени, заход — 20:02.

По Башкирии ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами возможен небольшой мокрый снег, днем — без осадков. Ветер западный, юго-западный 7−12м/с, возможны порывы шквалистого ветра до 15−20 м/с. Температура воздуха ночью составит -2,-7 градусов, в северных районах похолодает до -12 градусов.

Днем жителей республики порадует долгожданное потепление: синоптики обещают +2 ,+7 градусов. МЧС по Башкирии предупреждает автолюбителей об ухудшении видимости на дорогах, кроме того, возможна сильная гололедица.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
малооблачно
+17°
малооблачно
758 мм рт. ст.
нормальное
48 %
оптимальная
2 м/с
легкий ветер
 Греф пошутил о росте экономики
Что будет, если несмотря на запрет НХЛ наши хоккеисты поедут на Олимпиаду
Греф пошутил о росте экономики
Кремль открестился от организации антитеррористических акций
Медведев утвердил требования к транспортной безопасности
В Петербурге задержаны предполагаемые вербовщики ИГ
Госдума наделила ФСО новыми полномочиями
Путин призвал спецслужбы к кооперации для борьбы с терроризмом
Максимовская не войдет в команду Сбербанка
Немецкие власти решили штрафовать соцсети за фейки и агрессию
Спорт
РФПЛ хочет временно сократить количество команд Соревнования в элитном дивизионе российского футбола с 1998 года проводятся между 16 командами
Авто
Nissan разработал «идеальный семейный внедорожник» Nissan представляет новую специальную версию внедорожника X-Trail, которая будет выпущена ограниченным тиражом
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Светлана Ходченкова стала роковой брюнеткой для новой роли Для участия в новом крупном проекте актриса решилась на кардинальные перемены во внешности и поразила подписчиков своего аккаунта в Instagram первым фото в образе
Недвижимость
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Эксперты нашли самые дешевые московские пятиэтажки
Число обманутых дольщиков в России выросло
Депутаты предложили сажать в тюрьму за кражу электричества
Леди
Как выглядят дочери фанаток пластики (фото) Хотят ли дети «живых Барби» следовать примеру матерей?
Дети
Астрономия вернется в школьную программу с сентября Астрономия вводится в школьную программу уже в 2017 году. 
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь