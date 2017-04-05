Погода в Башкирии на 6 апреля: грядет потепление
Термометр покажет +7 градусов.
Термометр покажет +7 градусов.
6 апреля в Уфе установится теплая, солнечная погода. Столбик термометра может подняться до +5 градусов тепла, к вечеру солнце скроется за облаками, но погода все равно будет теплой.
Атмосферное давление — 757 мм ртутного столба, скорость ветра — 4−5 метров в секунду. Восход солнца — в 6:36 по местному времени, заход — 20:02.
По Башкирии ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами возможен небольшой мокрый снег, днем — без осадков. Ветер западный,
Днем жителей республики порадует долгожданное потепление: синоптики обещают +2 ,+7 градусов. МЧС по Башкирии предупреждает автолюбителей об ухудшении видимости на дорогах, кроме того, возможна сильная гололедица.