Погода в Башкирии на 6 апреля: грядет потепление

6 апреля в Уфе установится теплая, солнечная погода. Столбик термометра может подняться до +5 градусов тепла, к вечеру солнце скроется за облаками, но погода все равно будет теплой.

Атмосферное давление — 757 мм ртутного столба, скорость ветра — 4−5 метров в секунду. Восход солнца — в 6:36 по местному времени, заход — 20:02.

По Башкирии ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами возможен небольшой мокрый снег, днем — без осадков. Ветер западный, юго-западный 7−12м/с, возможны порывы шквалистого ветра до 15−20 м/с. Температура воздуха ночью составит -2,-7 градусов, в северных районах похолодает до -12 градусов.

Днем жителей республики порадует долгожданное потепление: синоптики обещают +2 ,+7 градусов. МЧС по Башкирии предупреждает автолюбителей об ухудшении видимости на дорогах, кроме того, возможна сильная гололедица.