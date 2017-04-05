«Минсктранс» с 17 апреля изменяет рейсы пригородных маршрутов
5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГП «Минсктранс» с 17 апреля изменяет рейсы нескольких пригородных автобусных маршрутов. Такая информация размещена на сайте предприятия, сообщает БЕЛТА.
5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГП «Минсктранс» с 17 апреля изменяет рейсы нескольких пригородных автобусных маршрутов. Такая информация размещена на сайте предприятия, сообщает БЕЛТА.
С 17 апреля отменяется выполнение рейсов пригородного автобусного маршрута № 410 «ДС Славинского — Сутоки» отправлением от ДС «Славинского» в 16.30, из д. Сутоки в 8.28 ежедневно. При этом организовывается выполнение рейсов пригородного автобусного маршрута № 410Д «ДС Славинского — Сутоки через Юрьево» отправлением от ДС «Славинского» в 16.30, из д. Сутоки в 8.28 ежедневно.
Отменяется выполнение рейсов пригородного автобусного маршрута № 228А «ДС Карастояновой — Нелидовичи
На пригородных автобусных маршрутах № 233 «ДС Запад-3 — Горани», № 233А «ДС Запад-3 — Горани» при движении в обоих направлениях отменяется выполнение остановочного пункта «Брикета».