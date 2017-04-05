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15:26 (мск), источник: БЕЛТА

«Минсктранс» с 17 апреля изменяет рейсы пригородных маршрутов

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГП «Минсктранс» с 17 апреля изменяет рейсы нескольких пригородных автобусных маршрутов. Такая информация размещена на сайте предприятия, сообщает БЕЛТА.

С 17 апреля отменяется выполнение рейсов пригородного автобусного маршрута № 410 «ДС Славинского — Сутоки» отправлением от ДС «Славинского» в 16.30, из д. Сутоки в 8.28 ежедневно. При этом организовывается выполнение рейсов пригородного автобусного маршрута № 410Д «ДС Славинского — Сутоки через Юрьево» отправлением от ДС «Славинского» в 16.30, из д. Сутоки в 8.28 ежедневно.

Отменяется выполнение рейсов пригородного автобусного маршрута № 228А «ДС Карастояновой — Нелидовичи ч-з Паперню, Большевик» отправлением от ДС «Карастояновой» в 14.15, из д. Нелидовичи в 7.15 по понедельникам и средам. Однако будут выполняться рейсы пригородного автобусного маршрута № 228 «ДС Карастояновой — Нелидовичи ч-з Паперню» отправлением от ДС «Карастояновой» в 14.15, из д. Нелидовичи в 7.15 по понедельникам и средам.

На пригородных автобусных маршрутах № 233 «ДС Запад-3 — Горани», № 233А «ДС Запад-3 — Горани» при движении в обоих направлениях отменяется выполнение остановочного пункта «Брикета».

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