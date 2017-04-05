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15:33 (мск), источник: АиФ Омск

Омичи могут обследоваться в передвижном центре здоровья

Для этого нужно иметь при себе паспорт и полис ОМС.

Омичи могут обследоваться в передвижном центре здоровья. Об этом сообщает «Вечерний Омск».

Пройти обследование можно в рамках Сибирского форума здоровья и красоты, который пройдет 6 и 7 апреля на Левобережье в Экспоцентре.

Желающие смогут узнать свой точный рост и вес, узнать индекс массы тела, пройти электрокардиографию и спирографию, обследовать сосуды, сдать анализ на определение уровня холестерина или глюкозы в крови бескровным методом, получить консультацию офтальмолога и стоматолога. После этого пациент пройдёт осмотр у терапевта, который сделает заключение об общем состоянии здоровья, а также выдаст индивидуальные рекомендации — каждый посетитель получит памятки и буклеты о здоровом образе жизни.

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