Лауреатом Премии Тьюринга стал изобретатель интернета

Об этом сообщается на сайте ACM.

Тимоти Джон Бернерс-Ли — британский ученый, профессор Массачусетского технологического института и Оксфордского университета. Тим Бернерс-Ли вместе с Робертом Кайо известны как изобретатели интернета. В 1989 году, работая в CERN над внутренней системой обмена документов Enquire, Бернерс-Ли предложил глобальный гипертекстовый проект, ныне известный как Всемирная паутина Тим Бернерс-Ли создал URL, HTTP, HTML — ключевые технологии, создавшие интернет в его современном виде.