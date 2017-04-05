Лауреатом Премии Тьюринга стал изобретатель интернета
Ассоциация вычислительной техники (ACM) назвала лауреатом Премии Тьюринга 2016 года Тима
Ассоциация вычислительной техники (ACM) назвала лауреатом Премии Тьюринга 2016 года Тима
Об этом сообщается на сайте ACM.
Тимоти Джон
Официально награждение состоится вечером 24 июня 2017 года в
Премия Тьюринга — главная премия в области информатики, которая ежегодно вручается одному или нескольким ученым. Сумма денежного приза составляет миллион долларов, а спонсором Премии выступает Google. Первый раз Премии Тьюринга был удостоен Алан Джей Перлис в 1966 году «за влияние в области обобщенных техник программирования и построения компиляторов».
Николай Воронцов