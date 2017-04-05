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18:29 (мск), источник: ivbg.ru

В Часовой башне обнаружены предметы 70-летней давности

В начале апреля в ходе реставрационных работ на Часовой Башне в Выборге были обнаружены предметы 70-летней давности.

Источник: Выборгский замок

Найденные вещи сейчас находятся у специалистов-хранителей. Находки помещены в специальные условия, предотвращающие их дальнейшее разрушение.

Третьего апреля 2017 года были найдены старинные предметы и материалы сотрудниками компании-подрядчика, когда они проводили обследования труднодоступных помещений реставрируемого объекта. Находка была обнаружена в перекрытиях чердака Часовой башни.

Источник: Выборгский замок

В Выборгский музей-заповедник уже переданы обнаруженные вещи, а именно разведывательная схема советских военных с указанием даты, обрывки писем советских солдат, финско-английский карманный словарь, газета «Ленинградская Правда» от 13 июля 1944 года, газеты на на финском, русском, шведском языках и некоторые иные предметы.

Стоит отметить, что 13 июля 1944 года — это 1188-й день Великой Отечественный войны. Прошли 23 дня со дня взятия города Выборга советскими войсками, продолжалась Выборгского-Петрозаводская операция — сообщает PR-специалист Выборгского замка Наталья Сенаторова.

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