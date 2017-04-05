В Часовой башне обнаружены предметы 70-летней давности

Третьего апреля 2017 года были найдены старинные предметы и материалы сотрудниками компании-подрядчика, когда они проводили обследования труднодоступных помещений реставрируемого объекта. Находка была обнаружена в перекрытиях чердака Часовой башни.

Найденные вещи сейчас находятся у специалистов-хранителей. Находки помещены в специальные условия, предотвращающие их дальнейшее разрушение.

В Выборгский музей-заповедник уже переданы обнаруженные вещи, а именно разведывательная схема советских военных с указанием даты, обрывки писем советских солдат, финско-английский карманный словарь, газета «Ленинградская Правда» от 13 июля 1944 года, газеты на на финском, русском, шведском языках и некоторые иные предметы.