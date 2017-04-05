В Часовой башне обнаружены предметы 70-летней давности
В начале апреля в ходе реставрационных работ на Часовой Башне в Выборге были обнаружены предметы 70-летней давности.
В начале апреля в ходе реставрационных работ на Часовой Башне в Выборге были обнаружены предметы 70-летней давности.
Найденные вещи сейчас находятся у
Третьего апреля 2017 года были найдены старинные предметы и материалы сотрудниками
В Выборгский
Стоит отметить, что 13 июля 1944 года — это 1188-й день Великой Отечественный войны. Прошли 23 дня со дня взятия города Выборга советскими войсками, продолжалась