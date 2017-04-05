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16:19 (мск), источник: РИА Крым

Из Крыма пытались вывезти диких лебедей в багажнике автобуса

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр — РИА Новости (Крым). Госинспекторы министерства экологии и природных ресурсов РК не дали контрабандисту вывезти из Крыма пять диких лебедей-шипунов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Незаконно добытых особей обнаружили на Керченской переправе в одном из рейсовых автобусов, следовавших из Симферополя в Москву.

«Лебедей содержали в картонных коробках в багажном отделении автобуса с нарушением температурного, пищевого, питьевого режимов, в чем усматриваются признаки жестокого обращения с животными», — отмечается в сообщении.

Лебеди в коробках, обнаруженные на Керченской переправе госинспекторы минприроды Крыма.

Птиц обнаружили во время совместного рейда сотрудников ведомства и Народного ополчения Крыма, который проводили в целях предупреждения, выявления и пресечения нарушений обязательных требований природоохранного законодательства в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания.

В ведомстве уточнили, что лебедь-шипун в соответствии со ст 11 ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» к охотничьим ресурсам не относится.

В отношении нарушителя составили протокол об административном правонарушении, материалы дела направили в Керченский городской суд. Птиц изъяли и передали в питомник.

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