Из Крыма пытались вывезти диких лебедей в багажнике автобуса
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр — РИА Новости (Крым). Госинспекторы министерства экологии и природных ресурсов РК не дали контрабандисту вывезти из Крыма пять диких
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр — РИА Новости (Крым). Госинспекторы министерства экологии и природных ресурсов РК не дали контрабандисту вывезти из Крыма пять диких
Незаконно добытых особей обнаружили на Керченской переправе в одном из рейсовых автобусов, следовавших из Симферополя в Москву.
«Лебедей содержали в картонных коробках в багажном отделении автобуса с нарушением температурного, пищевого, питьевого режимов, в чем усматриваются признаки жестокого обращения с животными», — отмечается в сообщении.
Лебеди в коробках, обнаруженные на Керченской переправе госинспекторы минприроды Крыма.
Птиц обнаружили во время совместного рейда сотрудников ведомства и Народного ополчения Крыма, который проводили в целях предупреждения, выявления и пресечения нарушений обязательных требований природоохранного законодательства в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания.
В ведомстве уточнили, что
В отношении нарушителя составили протокол об административном правонарушении, материалы дела направили в Керченский городской суд. Птиц изъяли и передали в питомник.