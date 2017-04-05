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17:25 (мск), источник: Комсомольская правда

В Симферополе за стихийную торговлю будут штрафовать на 30 тысяч рублей

С 5 апреля в крымской столице чиновники начали проводить совместные с полицией рейды.

В Симферополе за стихийную торговлю будут штрафовать на кругленькую сумму, максимальный размер 30 тысяч рублей. Власти города с 5 апреля начали ловить нарушителей.

— С сегодняшнего дня (5 апреля — Авт.) мы вводим практику проведения расширенных рейдов с привлечением сотрудников полиции и других профильных ведомств. Подобные мероприятия будут проходить ежедневно до тех пор, пока стихийная торговля в городе Симферополе не будет ликвидирована, — сообщил первый заместитель главы администрации Симферополя Александр Овдиенко.

Рейды прошли в районе Центрального, Куйбышевского и Бородинского рынков.

— Членами межведомственной комиссии выявлены факты ведения незаконной выносной торговли, нарушения правил благоустройства. В отношении правонарушителей составлены административные протоколы, которые будут рассмотрены в ходе очередного заседания муниципальной административной комиссии, — уточнили в пресс-службе администрации.

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