В Симферополе за стихийную торговлю будут штрафовать на 30 тысяч рублей

В Симферополе за стихийную торговлю будут штрафовать на кругленькую сумму, максимальный размер 30 тысяч рублей. Власти города с 5 апреля начали ловить нарушителей.

— С сегодняшнего дня (5 апреля — Авт.) мы вводим практику проведения расширенных рейдов с привлечением сотрудников полиции и других профильных ведомств. Подобные мероприятия будут проходить ежедневно до тех пор, пока стихийная торговля в городе Симферополе не будет ликвидирована, — сообщил первый заместитель главы администрации Симферополя Александр Овдиенко.

Рейды прошли в районе Центрального, Куйбышевского и Бородинского рынков.