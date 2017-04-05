Некоторые районы Крыма на десять дней останутся без телевидения

В некоторых районах Крыма ожидаются перерывы в телерадиовещании. Это связано с тем, что планируется проведение плановых работ на радиотелевизионных передающих станциях (РТПС). Перебои в работе ожидаются с 10 по 21 апреля, заявило управление информационной политики министерства внутренней политики, информации и связи РК.

«РТПЦ Республики Крым», на объектах РТПС Черноморское с 10 по 21 апреля, в Джанкое, Алуште и Партените с 10 по 14 апреля, в Евпатории с 17 по 21 апреля запланировано проведение работ на антенно-фидерных устройствах. В процессе выполнения работ планируются технологические перерывы в трансляции телерадиопрограмм, — уточнили в сообщении.