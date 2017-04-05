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16:05 (мск), источник: АиФ Крым

Некоторые районы Крыма на десять дней останутся без телевидения

С 10 по 21 апреля в Крыму пройдут плановые работы на радиотелевизионных передающих станциях (РТПС), в связи с чем возможны перебои в телерадиовещании.

В некоторых районах Крыма ожидаются перерывы в телерадиовещании. Это связано с тем, что планируется проведение плановых работ на радиотелевизионных передающих станциях (РТПС). Перебои в работе ожидаются с 10 по 21 апреля, заявило управление информационной политики министерства внутренней политики, информации и связи РК.

«РТПЦ Республики Крым», на объектах РТПС Черноморское с 10 по 21 апреля, в Джанкое, Алуште и Партените с 10 по 14 апреля, в Евпатории с 17 по 21 апреля запланировано проведение работ на антенно-фидерных устройствах. В процессе выполнения работ планируются технологические перерывы в трансляции телерадиопрограмм, — уточнили в сообщении.

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