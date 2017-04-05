Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Светлана Ходченкова стала роковой брюнеткой для новой роли
В Москве напали на известного ведущего Первого канала
Путин разрешил отбирать земли для госнужд у частников
Когда чистота вредна для детей: мнение педиатра
22-летняя девушка с необычной внешностью стала королевой красоты
EBU хочет добиться участия России в «Евровидении» Организаторы «Евровидения» пообещали защитить право России на участие в конкурсе
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми
41-летняя многодетная мама ждет 20-го ребенка
В России готовят «гаражную амнистию»
В Москве будет ликвидирован застройщик крупного ЖК
СМИ: хакеры выложили снимки Ковальчук и Чумакова без одежды
Боевики наводят порядок в Киеве по указу Кличко
22-летняя девушка с необычной внешностью стала королевой красоты
СМИ: Бывший муж Ольги Бузовой снова женится (фото)
Выжившая в теракте женщина рассказала, что ее спасло
Женщина пыталась сказать об угрозе взрыва в СПб
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
9Индуистский Новый год
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
16:17 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Заводские трубы в Екатеринбурге стали коптить на 12% сильнее

В Каменске-Уральском — на четверть.

Источник: УралИнформБюро

Объем выбросов в атмосферу из стационарных источников в Екатеринбурге увеличился за 2016 год на 12%, в Каменске-Уральском — на 24%. Предварительные данные по региону опубликованы на сайте Свердловскстата.

Среди городов, где годовой показатель загрязнения воздуха начинается от 10 тысяч тонн, оказались также Реж и Пелым (рост на 7%), Новая Ляля и Ивдель (6 и 5%), Кировград (1%).

В исследовании участвовали 1238 организаций. В результате их деятельности образовалось 8,3 миллиона тонн вредной пыли и газов. Согласно отчету, 89,1% этого объема уловлено и обезврежено. Оставшиеся 906 тысяч тонн попали в атмосферу, что на 78 тысяч тонн меньше, чем годом ранее.

Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области не может объяснить причину роста выбросов в отдельных городах. Как пояснили «Уралинформбюро» в пресс-службе ведомства, специалисты ждут 23 апреля, когда Свердловскстат предоставит им окончательные данные.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Уснувший водитель маршрутки устроил ДТП в Ревде
Кремль открестился от организации антитеррористических акций
Правительство утвердило требования к транспортной безопасности
В Петербурге задержаны предполагаемые вербовщики ИГ
Госдума наделила ФСО новыми полномочиями
Роструд напомнил, как россияне будут отдыхать в мае
Сбербанк не утвердил Максимовскую на пост вице-президента
Число бедных в России в 2016 году выросло на 300 тысяч человек
Спорт
РФПЛ хочет временно сократить количество команд Соревнования в элитном дивизионе российского футбола с 1998 года проводятся между 16 командами
Авто
Nissan разработал «идеальный семейный внедорожник» Nissan представляет новую специальную версию внедорожника X-Trail, которая будет выпущена ограниченным тиражом
Hi-Tech
Телевизоры будущего стали собирать в Калуге Вчера Samsung Electronics в Калуге начал массовую сборку телевизоров нового поколения — Samsung QLED. Российская сборка сделает панели премиум класса доступнее и дешевле.
Кино
Светлана Ходченкова стала роковой брюнеткой для новой роли Для участия в новом крупном проекте актриса решилась на кардинальные перемены во внешности и поразила подписчиков своего аккаунта в Instagram первым фото в образе
Недвижимость
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Эксперты нашли самые дешевые московские пятиэтажки
Число обманутых дольщиков в России выросло
Депутаты предложили сажать в тюрьму за кражу электричества
Леди
Как выглядят дочери фанаток пластики (фото) Хотят ли дети «живых Барби» следовать примеру матерей?
Дети
Астрономия вернется в школьную программу с сентября Астрономия вводится в школьную программу уже в 2017 году. 
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь